El programa Anida Jaén cuenta ya con 30 cajas nido distribuidas por toda la capital jiennense

Cajas nido del programa Anida Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa Anida Jaén --desarrollado por el Ayuntamiento de Jaén a través del Centro Especial de Empleo Jardines y Naturaleza, cuenta ya con 30 cajas nido distribuidas por toda la ciudad.

Se trata de una iniciativa de educación ambiental e inclusión social que promueve la conservación de la biodiversidad urbana mediante la fabricación, instalación y seguimiento de cajas nido para aves en distintos espacios verdes y centros educativos de la capital.

El programa, desarrollado en colaboración con el centro de menores de Las Lagunillas, combina la protección del entorno natural con la inclusión social y la participación ciudadana.

Las casas para pájaros o cajas nido se elaboran de forma artesanal utilizando palés reciclados, un material que el propio Centro Especial de Empleo se encarga de recuperar y seleccionar para darles una segunda vida.

De este modo, el proyecto une economía circular, sostenibilidad y conservación ambiental, al tiempo que fomenta valores de respeto por el medio ambiente a través de actividades prácticas con escolares y el seguimiento de la avifauna local.

El concejal de Medio Ambiente, José María Cano, ha estado presente este lunes en el Parque de la Concordia, donde ha podido comprobar el estado de varias de las cajas nido instaladas dentro del proyecto y conocer de primera mano el trabajo que se realiza para favorecer la presencia de avifauna en los parques y zonas verdes de Jaén.

En la actualidad, las cajas nido se encuentran distribuidas estratégicamente entre espacios naturales, parques municipales y centros educativos de la ciudad, favoreciendo la creación de refugios para diferentes especies de aves y contribuyendo al incremento de la biodiversidad.

Cano ha destacado que iniciativas como Anida Jaén "ponen de manifiesto el compromiso del Centro Especial de Empleo con la conservación del patrimonio natural de la ciudad y con la educación ambiental de las nuevas generaciones". Asimismo, ha señalado que el proyecto "combina sostenibilidad, participación e inclusión social, implicando a centros educativos, entidades sociales y a la ciudadanía en el cuidado de nuestros espacios verdes".

Con esta iniciativa, el Centro Especial de Empleo continúa apostando por una ciudad más sostenible, reforzando la biodiversidad en los parques y zonas verdes municipales y fomentando el respeto por el medio ambiente a través de acciones educativas y de participación activa.