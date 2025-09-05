El proyecto del Bus Rapid Transit del Campo de Gibraltar (Cádiz) recibe ocho ofertas de empresas interesadas

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, atiende a los medios durante una visita en junio de 2025 a Algeciras, Cádiz (Andalucía, España). - Nono Rico (Europa Press) - Archivo

CÁDIZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha recibido ocho ofertas de empresas interesadas en la redacción del estudio informativo y el anteproyecto de un Bus Rapid Transit (BRT) para la comarca del Campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha destinado 749.982 euros para afrontar los primeros pasos de la implantación de un bus eléctrico que promueva la movilidad sostenible en el arco de la Bahía de Algeciras, ha informado la Junta en una nota.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha valorado este nuevo paso para impulsar un transporte "rápido y limpio", que "responda a las demandas históricas de movilidad" del Campo de Gibraltar. En su opinión, los municipios del arco de la Bahía de Algeciras "necesitan una mayor conectividad y el BRT puede responder a estas necesidades".

Además, ha recordado que este proyecto figuraba dentro del Plan de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, que se aprobó a finales de 2023 y que prevé medidas para un aumento 60% del transporte público y una disminución del 15% de las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera.

Este contrato tendrá precisamente como punto de partida los estudios recogidos en el plan metropolitano. A partir de ahí se realizará un análisis y diagnóstico de la situación actual de las infraestructuras, los servicios y la demanda de transporte del corredor. A continuación, se hará un estudio de alternativas de trazado y características técnicas.

El recorrido parte de Algeciras con destino a La Línea de la Concepción, conectando las zonas comerciales e industriales de Los Barrios y San Roque y dando cobertura también a la frontera con Gibraltar.

En este trabajo se incluirá también un estudio energético que valorará varias opciones de sistemas eléctricos basados en baterías, en catenaria (trolebús), hidrógeno o bio-combustibles. Estas alternativas deberán tener en cuenta las condiciones "reales y futuras" de explotación y la posibilidad física de situarlas en el territorio.

Además, se identificará la procedencia de dichas fuentes de energía, así como su impacto en el clima y se analizará el hidrógeno verde dada la futura implementación de proyectos de este tipo en la comarca.

Por último, la Consejería de Fomento explorará diferentes opciones para la implicación de la colaboración público-privada en la implementación y operación del proyecto.

Una vez redactado el estudio informativo se desarrollará con más detalle el anteproyecto de la solución escogida. El trazado será sometido a los trámites de información pública y audiencia y contará con los correspondientes informes preceptivos necesarios, siendo fruto del consenso con la ciudadanía y los principales organismos afectados.

De forma simultánea al estudio informativo, la Junta ha indicado que se ha firmado un acuerdo con el Centro de Asesoramiento InvestEU del Banco Europeo de Inversiones para que este organismo preste su apoyo consultivo a este proyecto, permitiendo mejorar la capacidad para financiar e invertir en este tipo de operaciones.