Un proyecto en Cádiz configura el primer mapa de presencia de alga asiática y cangrejo azul en la costa andaluza

Dos investigadoras tomando muestras de las algas invasoras llegadas a las playas de Tarifa (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto '¡Invasoras en la costa! Andalucía activa frente al alga asiática y el cangrejo azul' diseñará el primer mapa de la presencia de estas especies en la costa andaluza elaborado con registros ciudadanos y por un equipo liderado por investigadoras de la plataforma Observadores del Mar (CSIC), el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (Icman-CSIC) y el Centro Oceanográfico de Cádiz (IEO-CSIC).

La iniciativa involucra a centros de buceo, centros educativos, asociaciones, el sector pesquero y la ciudadanía para transformar la preocupación social por los efectos de estas especies, con acumulaciones, cambios en ecosistemas y molestias en playas, en una acción concreta basada en datos, como ha indicado la Junta en una nota.

La iniciativa se presentó este pasado miércoles en la cafetería La Lectora de Cádiz, de la mano de la coordinadora del proyecto Maibe Hermoso junto con las asesoras científicas de la iniciativa: la investigadora Mar Roca Mora, del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (Icman-CSIC), quien lidera el proyecto 'RugOBSS', e Isabel Muñoz de los Reyes, del Centro Oceanográfico de Cádiz.

Las expertas han señalado que el proyecto pretende diseñar un mapa construido con datos aportados por la ciudadanía. Para ello, busca aumentar las observaciones de estas especies en Andalucía mediante la activación de actores locales.

En ese sentido, se ha explicado que la plataforma Observadores del Mar dispone de una base de datos "consolidada" gracias a "más de una década de trabajo", pero que la distribución de registros no es homogénea en todo el país.

"Si generamos gran cantidad de datos en el sur peninsular, se podrán establecer análisis intrarregionales y apoyar estrategias de seguimiento y respuesta frente a invasoras en la costa andaluza", ha detallado la coordinadora de la iniciativa e investigadora del CSIC, Maibe Hermoso.

El objetivo científico del proyecto es generar un conjunto de datos estandarizado, validable y útil para la investigación y la gestión ambiental sobre la expansión y los impactos asociados a dos especies invasoras del litoral andaluz.

Sobre el alga asiática (Rugulopteryx okamurae) se ha indicado que las acumulaciones masivas "saturan playas y servicios municipales" y afectan a hábitats rocosos, la pesca y el turismo. La evidencia científica disponible también destaca su rápida expansión desde su detección inicial en el Estrecho de Gibraltar y la necesidad de monitorización continuada para comprender su dinámica espacial y temporal.

Por otra parte está el cangrejo azul (Callinectes sapidus), una especie invasora con alta capacidad de adaptación y expansión en humedales y estuarios, con potencial impacto sobre comunidades de invertebrados y recursos pesqueros. Su avance en Andalucía ha motivado medidas de regulación y seguimiento, lo que refuerza la necesidad de datos localizados y continuados.

La presencia de ambas especies es muy variable en espacio y tiempo, así que requiere una densidad de observación difícil de cubrir solo con equipos científicos, han indicado las investigadoras, que han destacado también el valor de los datos que la ciudadanía aportará a la plataforma digital Observadores del Mar.

"Todos los datos se registran con protocolos sencillos y comparables donde las observaciones son revisadas y validadas por equipos científicos expertos", han incidido.

El proyecto está construyendo una red de agentes locales integrada por centros de buceo, centros educativos, asociaciones, sector pesquero, administraciones locales y la ciudadanía en general. Para ello incorpora un enfoque de "formador de formadores".

Lo que se pretende es "colaborar con actores clave como multiplicadores en el territorio para que puedan replicar las formaciones, acompañar a nuevos participantes y mantener activa la recogida de datos en su territorio en el tiempo", ha explicado Hermoso.

Tras esa fase de captación de agentes, a la que ya se han sumado la ONG Nereide y la asociación de buceo Ocean Addicts, la iniciativa desarrollará una jornada de ciencia ciudadana en mayo. En ella, se organizará una charla donde se hablará sobre la problemática de las especies invasoras, a la que seguirá una actividad práctica de observación y monitoreo en la playa de Los Lances (Tarifa), donde se explicará paso a paso el registro de las especies con fotografías y geolocalización.

Finalmente, se elaborará un resumen visual de resultados que incluirá un mapa piloto de observaciones y una breve interpretación de los datos. Esta representación permitirá a la ciudadanía comprender cómo sus aportaciones se integran en un sistema científico más amplio.

Los datos servirán además a la comunidad científica. Ejemplo de ello es el proyecto 'RugOBSS', liderado por la asesora científica del ICMAN-CSIC, Mar Roca Mora.

Este estudio creará la primera cuantificación regional sobre la magnitud del impacto de los arribazones del alga asiática, combinando el tratamiento masivo de imágenes del satélite europeo Sentinel-2 con observaciones en playas y datos de toneladas de biomasa retirada en los municipios más afectados.

Estos resultados permitirán conocer la tendencia espacio-temporal de la llegada de arribazones y algas flotantes, así como cuantificar su impacto acumulado desde 2016. Para ello, resultan "muy útiles" los registros de ciencia ciudadana, validando lo que ve el satélite a lo largo de la costa andaluza y creando una herramienta "robusta para la gestión de arribazones", como ha reconocido Roca.

'¡Invasoras en la costa! Andalucía activa frente al alga asiática y el cangrejo azul' es uno de los ocho proyectos que están recibiendo apoyo para el desarrollo de sus planes de acción de la Oficina de Ciencia Ciudadana de Andalucía, financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esta ventanilla única se dedica a asesorar, formar y difundir iniciativas de participación de la ciudadanía en la ciencia y es la primera de ámbito regional en todo el país. De esta forma, brindará apoyo a estos ocho proyectos.