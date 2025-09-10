Puerto de Algeciras destaca el aumento del 81% de la riqueza biológica en los arrecifes instalados en Llano Amarillo

Totem divulgativo instalado en el Muelle de Ribera del Llano Amarillo del puerto de Algeciras por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha destacado que los arrecifes biomiméticos instalados en el Muelle de Ribera del Llano Amarillo han detectado un aumento del 81% de la riqueza biológica diez meses después de que se pusieran en marcha en el puerto algecireño, en la provincia de Cádiz.

Este sistema de monitorización, que combina drones submarinos y análisis de imagen mediante inteligencia artificial, permite evaluar con precisión los resultados un proyecto que según los primeros seguimientos datan hasta 47 especies en las estructuras, ha indicado la APBA en una nota.

Esto representa un incremento del 81% en la riqueza biológica respecto a la situación previa a la iniciativa. Así, entre estas especies se identifican cuatro grupos funcionales característicos de las etapas iniciales de colonización en entornos portuarios, como son suspensívoros, fotótrofos, carnívoros y omnívoros.

Además, el análisis ha permitido detectar tres especies de peces de interés comercial, en concreto, cabrilla, sargo y mojarra.

La Autoridad Portuaria también ha destacado que las mediciones reflejan un aumento de biomasa y de fijación de CO2 asociado a las estructuras, indicadores que apuntan a "la consolidación de un ecosistema emergente con gran potencial".

Las estructuras, denominadas Life Boosting Units (LBU), fueron colocadas en diciembre de 2024 en el muelle del Paseo Marítimo de Ribera del Llano Amarillo en el puerto de Algeciras en colaboración con la startup española Ocean Ecostructures.

Los dispositivos, que están sumergidos y no son visibles desde el exterior, reproducen el funcionamiento de un arrecife natural y crean las condiciones idóneas para que distintas especies marinas encuentren refugio, se multipliquen y acaben conformando ecosistemas complejos y resilientes.

Los microarrecifes poseen una tecnología propia, con un sistema de atracción de microfauna, un sustrato natural que maximiza la captación de vida, y un diseño capaz de generar efecto guardería. Así, facilitan el crecimiento de peces y crustáceos, creando en poco tiempo ecosistemas desarrollados alrededor de su estructura.

Con el objetivo de darle difusión a estos resultados, la APBA ha instalado un tótem informativo en el Paseo Marítimo de Ribera. Con ello, se va a dar a conocer a la ciudadanía este proyecto que busca favorecer la biodiversidad marina en el entorno portuario.

El nuevo monolito informativo, ubicado en el paseo, ofrece a los visitantes una explicación divulgativa del proyecto e incorpora un código QR que permite acceder a información ampliada sobre la iniciativa, las especies observadas y los resultados de los seguimientos realizados por los equipos técnicos.

La puesta en marcha de este proyecto forma parte de la llamada Estrategia Verde de la APBA, que integra diversas líneas de actuación en materia de sostenibilidad, innovación y lucha contra el cambio climático. En este caso, la iniciativa responde al reto de renaturalizar espacios marinos afectados por la actividad humana, garantizando la compatibilidad de los usos portuarios con la mejora de la biodiversidad.

Con esta acción, la APBA se suma a la búsqueda de soluciones que contribuyen a mejorar la salud de los ecosistemas marinos y costeros.

Así, ha defendido que la instalación del tótem supone "un paso más" en la divulgación y concienciación ciudadana sobre el cuidado del medio ambiente, reforzando así su compromiso con la sensibilización ambiental.