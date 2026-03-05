El Puerto de Motril (Granada) resalta su compromiso con la "eficiencia energética" en el I Congreso Nacional Portuario

I Congreso Nacional Portuario - PUERTO DE MOTRIL

Más de 650 profesionales del ámbito portuario, logístico e institucional se han reunido esta semana en Valencia en el I Congreso Nacional Portuario para analizar los retos y oportunidades de una actividad estratégica para el desarrollo económico de España. Ha sido un encuentro en que ha estado presente el Puerto de Motril, representado por su presidente, José García Fuentes, quien ha incidido en la apuesta por la "eficiencia energética" de la dársena de Granada, junto a responsables de otras autoridades portuarias, empresas y especialistas del sector marítimo-portuario.

A lo largo de las distintas sesiones y mesas de debate, los participantes han tenido ocasión de "analizar las estrategias que marcarán el futuro de los puertos españoles, con el objetivo de impulsar su modernización y reforzar su papel como infraestructuras estratégicas para el crecimiento del país", según ha informado la Junta en una nota de prensa este jueves.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha señalado que "el congreso ha sido una oportunidad única para compartir conocimientos, experiencias e ideas innovadoras que permitan afrontar los desafíos actuales del sector. Entre otros, la transformación digital de las infraestructuras portuarias, la transición energética hacia modelos más sostenibles, la sostenibilidad ambiental y la mejora de la eficiencia operativa". Precisamente, durante el congreso, el puerto motrileño ha sido mencionado como "referente de eficiencia energética" por su proyecto Green Motril.

Los puertos han sido, históricamente, motores fundamentales del desarrollo económico, social y logístico del país. A lo largo de las décadas, han actuado como puntos de conexión entre territorios, mercados y culturas, facilitando el intercambio de bienes y consolidándose como nodos clave para el comercio y la actividad empresarial.

En la actualidad, estas infraestructuras desempeñan un papel más relevante que nunca en el comercio internacional, en la sostenibilidad del transporte y en la competitividad de la economía. Su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos, energéticos y medioambientales marcará el rumbo del sistema logístico en los próximos años.

El I Congreso Nacional Portuario aspira así a convertirse en un espacio de diálogo y cooperación que contribuya a "consolidar un modelo portuario más eficiente, innovador y sostenible, preparado para responder a los retos del futuro y seguir impulsando el desarrollo económico y logístico de España".