El Puerto de Sevilla recibe el Premio Corredores 2026 por contribuir con Hydea al fomento del uso de hidrógeno

El presidente del Puerto de Sevilla recibe el Premio Corredores 2026 en la categoría de Sostenibilidad - APS

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Sevilla ha sido galardonado en los Premios Corredores 2026, una iniciativa promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif y los comisionados para el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo, en la categoría 'Sostenibilidad' por su participación en el proyecto Hydea. Igualmente, en la categoría 'Innovación', el puerto sevillano ha quedado finalista por el proyecto Safari.

Estos premios han sido entregados en el marco SIL 2026, la feria líder en logística, transporte y supply chain del Sur de Europa, celebrada en Barcelona del 3 al 5 de junio, y en la que la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha contado con presencia, tal como informa en un comunicado.

El proyecto ganador en la categoría Sostenibilidad, Hydea, es una transnacional que busca fomentar el uso de hidrógeno en los puertos. Está cofinanciado por el programa Interreg Atlantic Area, coordinado por el Instituto Tecnológico De Galicia (ITG) y formado por un consorcio de 12 organizaciones de España, Portugal, Francia e Irlanda, entre las que se encuentran autoridades portuarias (Sevilla, Vigo, Brest, Duero) universidades, centros tecnológicos y empresas como Clantech y Ghenova.

La APS participa como socio estratégico aportando uno de los casos de estudio centrales del proyecto. Se trata del H2Tractor, una tractor terminal diseñado por la empresa sevillana de ingeniería EVO. Propulsada por hidrógeno, H2Tractor integra tecnologías avanzadas como sistemas ciberfísicos, inteligencia artificial y conectividad 5G.

Estas innovaciones no solo mejoran la eficiencia y la disponibilidad operativa; sino que también reducen significativamente las emisiones, en consonancia con los objetivos de descarbonización del sector del transporte. El pasado marzo tuvieron lugar diversos pilotos con operativa portuaria real en la Terminal Marítima del Guadalquivir, situada en la dársena del Batán en el Puerto de Sevilla.

Por su parte, Safari (Safe, Climate Resilient Infrastructure) es un proyecto europeo financiado por el programa Horizon Europe y está orientado al desarrollo e implementación de soluciones innovadoras para reforzar la resiliencia de infraestructuras portuarias y cadenas logísticas frente a eventos climáticos extremos.

El proyecto reúne a un consorcio internacional de 24 entidades europeas, incluyendo autoridades portuarias (Sevilla, Lisboa y Dunkerke, entre otros), empresas como Nextport, Sener y Todobarro; universidades como Sevilla y Lille (Francia) y centros de investigación.

Uno de los principales desarrollos del proyecto es el gemelo digital de la esclusa del Puerto de Sevilla, liderado por Sener. Esta solución integra información estática y dinámica procedente de sistemas operacionales, sensores y plataformas de mantenimiento, permitiendo modelizar el comportamiento de la infraestructura en diferentes escenarios operativos y ambientales.

El sistema posibilita simular condiciones de funcionamiento, anticipar incidencias, optimizar estrategias de mantenimiento y mejorar la disponibilidad operativa de una infraestructura crítica para la continuidad del tráfico marítimo y logístico del puerto.

Junto al componente tecnológico, Safari integra soluciones basadas en la naturaleza (Working With Nature) y principios de economía circular desarrollados por la empresa Todobarro, orientados a la valorización de sedimentos dragados y a la regeneración de ecosistemas fluviales mediante materiales naturales y técnicas de impresión 3D (Universidad de Lille). Estas actuaciones complementan la estrategia de resiliencia del proyecto incorporando criterios de sostenibilidad ambiental y restauración ecológica en la gestión del entorno portuario.