Renaturavía destinará 3,2 millones a recuperar la biodiversidad de la Vía Verde del Aceite en Jaén

MARTOS (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

Martos (Jaén) ha acogido la presentación de Renaturavía, un proyecto con el que se pretende recuperar la biodiversidad y la conectividad ecológica de la Vía Verde del Aceite y sus entornos urbanos y que "va a suponer una oportunidad para mejorar y potenciar el atractivo turístico, medioambiental, cultural y también deportivo de este camino natural".

Así lo ha resaltado el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, que ha estado acompañado por la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, y el alcalde marteño, Emilio Torres, en este acto en el que se ha dado cuenta de esta iniciativa que cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros, la mayor parte procedentes de fondos europeos.

Durante esta presentación, Latorre ha puesto de manifiesto "la gran repercusión que este proyecto va a tener en los cinco municipios por los que discurre la Vía Verde del Aceite". En esta dirección, ha subrayado "la oportunidad" que supone esta iniciativa que busca hacer de la Vía Verde del Aceite "un camino natural más sostenible y más verde" y que está impulsada por la Diputación Provincial de Jaén, el Gobierno de España, a través de la Fundación Biodiversidad, y SEO Birdlife.

Se trata de una vía de 55 kilómetros que discurre por los municipios jiennenses de Jaén capital, Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos y Alcaudete y que "es una ocasión para todos los vecinos de esta comarca".

Latorre también ha enmarcado esta actuación en "la mejora de los recursos de una provincia como la nuestra, eminentemente también turística" y donde la Diputación está haciendo "un trabajo impecable", como el que también está desarrollando, a su juicio, el alcalde de Martos y su equipo de gobierno.

Por su parte, Emilio Torres ha puesto el acento en que Renaturavía "persigue la mejora integral de la Vía Verde del Aceite, pero sobre todo las mejoras que tienen que ver con el aumento de la biodiversidad y hacer este camino natural mucho más amable y utilizable por parte del usuario".

Ha añadido que la Vía Verde del Aceite es "importantísima" por ser "uno de los recursos de ocio y de turismo más importantes" de Martos. Torres ha asociado este proyecto con el trabajo que está realizando el consistorio marteño "en la mejora del entorno de la estación de Renfe, y evidentemente este ambicioso proyecto abarca muchas actuaciones que también van a complementar todas las iniciativas en las que está trabajando el Ayuntamiento de Martos junto con la Diputación Provincial de Jaén".

Con la puesta en marcha de Renaturavía se pretende mejorar la biodiversidad florística y faunística de la zona, los refugios tanto para insectos como para aves y otras especies y la infraestructura verde desde los accesos urbanos.

En este proceso de renaturalización está previsto que se planten casi 5.200 árboles y más de 17.000 arbustos, que se construyan cinco charcas y dos casas de vida para aves y murciélagos, y se van a instalar casi 70 refugios para insectos y 65 posaderos de aves. Igualmente se implantarán cuatro observatorios de aves y cinco nuevas pérgolas verdes que servirán de refugio climático y se acometerá la reconversión de los que existen actualmente.