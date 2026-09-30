Someten a información pública el segmento Huelva-Aznalcázar del proyecto de hidroducto de Enagás

Archivo - Panorámica del Puerto de Huelva en la zona donde se sitúa Enagas. - PUERTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Industria y Energía de la Delegación de la Junta en Huelva ha publicado este miércoles en el BOE el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del segmento Huelva-Aznalcázar del proyecto 'Infraestructura interior de hidrógeno en España' de Enagás, así como su estudio de impacto ambiental.

Según indica el anuncio, consultado por Europa Press, la obra que se somete a información pública corresponde al segmento Huelva-Aznalcazar, que a su vez, forma parte del tramo Huelva-Mérida. Este tramo forma parte de la iniciativa europea 'Infraestructura interior de hidrógeno en España', promovida por Enagás, e incluida en la lista de Proyectos de Interés Común (PCI) de la Unión Europea, y constituye uno de los elementos integrantes de la futura red troncal de transporte de hidrógeno renovable.

El objetivo de esta red es transportar hidrógeno renovable desde las zonas de producción hasta los principales centros de consumo, "facilitando el desarrollo de una nueva industria energética basada en fuentes limpias y contribuyendo a la reducción de emisiones".

Esta infraestructura se integra en el Corredor Ibérico del Hidrógeno (H2Med), que conectará la península ibérica con el resto de Europa, permitiendo tanto el abastecimiento interno como la exportación de hidrógeno renovable.

Así, la instalación está concebida como un ducto de 30 pulgadas para transporte de hidrógeno. La conducción está diseñada para operar a una presión máxima de operación (MOP) de 94 bar. El presupuesto para este tramo asciende a la cantidad de 95,6 millones de euros.

El trazado se inicia en Palos de la Frontera (Huelva), y finaliza en Pilas (Sevilla), con una extensión de 59,116 kilómetros, y discurre, además, por Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Almonte, Hinojos, Villamanrique de la Condesa.

Así, el proyecto incluye el ducto de hidrógeno, como infraestructura enterrada continua, posiciones de válvulas, destinadas al control, seccionamiento y mantenimiento y los sistemas de suministro eléctrico, mediante líneas aéreas, soterradas o sistemas fotovoltaicos autónomos. Otros sistemas, como las comunicaciones o la protección catódica, se integran funcionalmente en el ducto y no se consideran infraestructuras independientes.

De este modo, los afectados por dicho proyecto tienen un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, puedan ser examinados el proyecto y los planos parcelarios y poder presentarse alegaciones oportunas.

RED ANDALUZA

De este modo, según ha indicado la compañía, Andalucía dispondrá de una red de alrededor de 165 kilómetros de hidroductos en el llamado Eje Vía de la Plata y la conexión con Puertollano. En concreto, esta red contará con dos tramos en su parte andaluza: el Huelva-Mérida, de alrededor de 147 kilómetros, y el Almendralejo-Puertollano, con aproximadamente 18 kilómetros.

El trazado inicial de la futura red de hidrógeno convertirá a Palos de la Frontera --donde se sitúa la planta de Regasificación de Enagás en Huelva-- y a la provincia de Sevilla, en nodos de agregación de futuros proyectos de producción y consumo de hidrógeno verde.

Los resultados de la Call For Interest (manifestación de interés) --presentados en 2024-- de los primeros ejes de la Red Troncal de Hidrógeno española que forman parte de la lista de Proyecto de Interés Común (PCI) europeo, identifican a Andalucía como uno de los principales centros de consumo y producción de hidrógeno renovable de España.