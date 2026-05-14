Un total de 16 centros sanitarios y hospitales de Almería se dotarán de sistemas de energía solar fotovoltaica

Archivo - Centro de Especialidades Bola Azul de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha adjudicado a cuatro empresas la redacción de los proyectos y obras para la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica en un total de 16 centros de salud, centros de especialidades y hospitales de Almería por un importe global de 604.559 euros.

La actuación, financiada al 85 por ciento con Fondos Feder del Programa 2021-2027, contempla la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, así como la dirección de obra y la coordinación en materia de seguridad y salud durante las distintas fases de ejecución de las instalaciones fotovoltaicas en centros sanitarios del SAS de la provincia.

El objetivo es brindar de sistemas de cogeneración de energía a las principales instalaciones sanitarias de Almería, entre ellas, al Hospital Universitario Torrecárdenas y el Hospital Universitario Poniente, así como también el centro de especialidades Bola Azul y el CARE Nicolás Salmerón.

La adjudicación distribuida entre las empresas Enneo Ingeniería, AIMA Ingeniería, J2 de Simón y Cuerva Arquitectos SLP, y Ayesa Ingeniería y Arquitectura, contempla también actuaciones en los centros de salud de Roquetas de Mar, El Parador (Roquetas de Mar), Cabañuelas Bajas (Vícar), Balanegra, Adra, Abla, Alhama de Almería, 'El Lometico' de Carboneras, Sorbas, Campohermoso (Níjar), San Isidro (Níjar) y La Cañada, en la capital.

El proyecto, que prevé seis meses para su desarrollo una vez que comiencen los trabajos, se enmarca en las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en infraestructuras sanitarias del SAS, con el objetivo de avanzar en la reducción del consumo energético y favorecer el uso de energías renovables en los centros asistenciales.