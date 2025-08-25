Un total de 66 ayuntamientos de Jaén recibe 640.000 euros de Diputación para proyectos contra el cambio climático

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 66 ayuntamientos de Jaén se va a beneficiar este año de la convocatoria de subvenciones destinada a la puesta en marcha del Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático, que impulsa la Diputación y que ha incrementado su presupuesto hasta los 640.000 euros.

Así lo ha indicado este lunes en una nota la diputada de Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, quien ha recordado que esta convocatoria se divide en dos líneas.

"Una dotada con 100.000 euros para proyectos de sensibilización, formación y participación ciudadana, y la otra con 540.000 euros para proyectos de inversión encaminados a la mitigación del cambio climático, la adaptación al mismo y la mejora de la transición energética", ha explicado.

De los 66 proyectos que contarán con ayudas, 27 corresponden a la primera línea y 39 a la segunda. Estas subvenciones van a servir, por ejemplo, para que el Ayuntamiento de Escañuela ejecute tres plantas fotovoltaicas en edificios públicos o en Génave se instale un sistema fotovoltaico en su ayuntamiento y en una residencia de mayores.

Igualmente, permitirán que en Torredonjimeno se recupere el espacio natural de Las Quebradas o se creen refugios climáticos mediante la plantación de árboles en Marmolejo, entre otras muchas iniciativas.

"Son solo algunos ejemplos de los proyectos presentados a esta convocatoria, que demuestran el alcance de las acciones impulsadas por la Diputación de Jaén en colaboración con los ayuntamientos y que contribuirán activamente a cumplir los objetivos del Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático de Jaén", ha afirmado Uceda.

La diputada, finalmente, ha precisado que en referido plan se han definido 16 programas, 47 proyectos y 294 acciones "que abordan un amplio espectro de asuntos", incluyendo tanto cuestiones ambientales (energía, recursos naturales, medio natural, urbanismo, etc.) como económicas (agricultura, ganadería, turismo o comercio) y sociales.