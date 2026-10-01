La Universidad de Córdoba finaliza dos proyectos de investigación para la producción de biogás

Vista aérea de las instalaciones de Covap en Pozoblanco. - UCO

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) y Ecoenergía de los Pedroches, filial energética de Covap, han finalizado recientemente dos proyectos de investigación centrados en la producción de biogás y la valorización de residuos orgánicos generados en el entorno agroindustrial de Los Pedroches.

Según ha informado la UCO en una nota, los trabajos, desarrollados desde mayo de 2025 mediante sendos contratos de investigación, han permitido avanzar en el conocimiento del potencial energético de diferentes materias primas orgánicas y en el aprovechamiento agrícola del digestato generado durante los procesos de digestión anaerobia.

Los proyectos, titulados 'Evaluación del potencial metanogénico de diferentes materias primas de carácter orgánico mediante ensayos en discontinuo (BMP)' y 'Valorización de digestato mediante compostaje', han estado dirigidos por la catedrática María Ángeles Martín, y por la profesora titular María del Carmen Gutiérrez, ambas pertenecientes al área de Ingeniería Química de la UCO. En su desarrollo ha participado también el equipo del grupo de investigación Paidi RNM-271, especializado en tecnologías medioambientales y tratamiento de residuos.

El primero de los proyectos ha abordado el estudio de la digestión anaerobia, un proceso biotecnológico que permite transformar la materia orgánica en biogás, una fuente de energía renovable rica en metano.

A lo largo de los trabajos se han realizado ensayos de potencial bioquímico de metano (BMP) con diferentes materias primas orgánicas de interés para el sector agroindustrial, entre ellas lodos, leche, purín, sangre y alpeorujo.

Los estudios han contemplado, tanto el comportamiento de las materias primas de forma individual, como su utilización en mezclas codigeridas, atendiendo a las necesidades planteadas por Ecoenergía de los Pedroches. Igualmente, se han analizado diferentes condiciones que pueden limitar el proceso de digestión anaerobia, entre ellas la concentración de nitrógeno y la capacidad buffer, además de estudiar la composición del biogás generado y la posible presencia de compuestos con capacidad inhibitoria sobre la actividad microbiológica.

Los trabajos desarrollados han permitido generar conocimiento técnico sobre el comportamiento de estas materias primas y su potencial de aprovechamiento mediante procesos de digestión anaerobia.

El segundo proyecto se ha centrado en la valorización del digestato, material residual obtenido tras la digestión anaerobia, mediante procesos de compostaje.

El objetivo de esta línea de investigación ha sido estudiar las posibilidades de transformar este material en un producto estabilizado y seguro que pueda ser destinado a su aplicación en suelos agrícolas como enmienda orgánica, favoreciendo el aprovechamiento de los subproductos y el desarrollo de modelos de economía circular en el sector agroalimentario de Los Pedroches.

Para ello, durante el proyecto se han realizado diferentes análisis físico-químicos y microbiológicos de los digestatos, evaluando parámetros como el ph, la conductividad, la humedad, la materia orgánica y mineral, la acidez volátil, la alcalinidad y las concentraciones de nitrógeno amoniacal y total.

Además, se ha prestado especial atención a los aspectos relacionados con la seguridad microbiológica mediante la detección de microorganismos patógenos, entre ellos Salmonella y E. coli.

HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR

Con la finalización de ambos proyectos se consolida la colaboración entre la Universidad de Córdoba y Ecoenergía de los Pedroches, orientada a dar respuesta a los retos asociados a la gestión y aprovechamiento de los residuos generados por la actividad agroganadera y agroindustrial de la comarca.

Las dos líneas de investigación han abordado distintas etapas de un mismo modelo de valorización, por un lado, el aprovechamiento de la materia orgánica para la producción de biogás y, por otro, la búsqueda de alternativas para la valorización del digestato resultante del proceso mediante su tratamiento y posible utilización agrícola.

Según las investigadoras responsables, la finalización de estos trabajos supone un nuevo avance en una línea de investigación orientada a "cerrar el ciclo de los subproductos agroindustriales, transformándolos en recursos energéticos y agrícolas, y contribuyendo así a los objetivos de sostenibilidad regional y europea".

La experiencia desarrollada pone de manifiesto el potencial de la colaboración entre la investigación universitaria y el tejido empresarial para impulsar soluciones aplicadas a la gestión sostenible de residuos, la generación de energías renovables y el aprovechamiento de recursos dentro del propio territorio.