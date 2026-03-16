La Universidad de Huelva impulsa la Cátedra Doñana para ser "referente de innovación y economía circular"

Presentación del proyecto Doñana Terra Innova. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha presentado la Cátedra Doñana, una nueva herramienta destinada a impulsar la innovación, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre instituciones, empresas y agentes sociales en el entorno de Doñana. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Doñana Terra Innova, financiado por el Ministerio a través del CDTI, y que busca transformar el territorio en "un polo de referencia en economía circular, biotecnología y sostenibilidad".

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, María Reyes Sánchez, ha explicado que la cátedra forma parte de un conjunto de instrumentos contemplados en el proyecto, entre los que también se incluyen un Living Lab y un observatorio de la innovación. En el caso de la Universidad de Huelva, la Cátedra Doñana será la herramienta específica para dinamizar la participación del ámbito académico en el proyecto.

La cátedra estará gestionada por un técnico de la Universidad de Huelva adscrito al proyecto Doñana Terra Innova y contará con un consejo de cátedra de carácter paritario, cuya composición será más amplia que la de otras cátedras universitarias. El objetivo es integrar a todos los actores interesados en el desarrollo del entorno de Doñana, incluyendo empresas, ayuntamientos, instituciones y agentes sociales, tanto de la provincia de Huelva como de otros territorios vinculados al espacio natural.

Según ha destacado la vicerrectora, la intención es crear un foro común en el que todos estos actores puedan compartir necesidades, propuestas e iniciativas. "Queremos que ninguna idea se quede fuera. El consejo de cátedra será el espacio en el que se analicen esas propuestas y se determinen las acciones que se llevarán a cabo", ha asegurado.

La iniciativa también pretende contribuir a que la Universidad de Huelva sea "más conocida" en el territorio y consolidar el entorno de Doñana como "enclave de referencia en ámbitos como la economía circular, la biotecnología, la reutilización del agua y otras áreas vinculadas a la sostenibilidad".

Durante su primer año de funcionamiento, las actividades de la cátedra contarán con financiación del propio proyecto Terra Innova. Posteriormente, se buscará garantizar su continuidad mediante fórmulas de mecenazgo por parte de empresas e instituciones implicadas, así como a través de la participación en convocatorias público-privadas de proyectos de transferencia impulsadas por organismos como CDTI, TRADE o el propio Ministerio.

Por otro lado, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha subrayado que esta iniciativa refleja el compromiso de la institución con la generación y transferencia de conocimiento al servicio de la sociedad. En este sentido, ha agradecido la confianza depositada por el consorcio del proyecto, coordinado por CTA, y ha destacado el papel que la universidad debe desempeñar en el desarrollo socioeconómico del territorio.

El proyecto Doñana Terra Innova se desarrolla mediante un consorcio integrado por CTA, la Universidad de Huelva, la FOE y las cooperativas agrarias Asaja, Seprocoop y Onucoop. La iniciativa busca impulsar soluciones innovadoras vinculadas principalmente al sector agrícola, con actuaciones relacionadas con la reutilización del agua, la bioenergía, la biofertilización o la agricultura de precisión.

Además, incorpora una dimensión social orientada a abordar cuestiones como las condiciones habitacionales y laborales de los trabajadores temporales en el entorno de Doñana.

Desde la Universidad de Huelva se pretende ampliar ese enfoque e incorporar otras áreas de conocimiento en las que la institución cuenta con una destacada capacidad investigadora, como la minería sostenible, la química verde o la valorización de residuos, todas ellas vinculadas al desarrollo de la economía circular.

El rector ha destacado que la universidad pondrá al servicio del proyecto el conocimiento y la experiencia de numerosos grupos de investigación, con el objetivo de que las ideas desarrolladas en los laboratorios puedan trasladarse al sector productivo y generar soluciones reales para la ciudadanía. En este sentido, la Cátedra Doñana aspira a funcionar como una especie de "ventanilla única" para captar ideas, canalizar propuestas y promover proyectos de investigación, formación y divulgación.

Entre las iniciativas que podrían desarrollarse en el marco de la cátedra se encuentra el impulso de proyectos innovadores como el desarrollo de un gemelo digital de Doñana, que permitiría mejorar el conocimiento y la gestión del territorio.