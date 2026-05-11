La Universidad de Jaén reutiliza materiales en su campus de Linares (Jaén) para generar energía limpia

Proyecto Mobilete en Linares - UJA

LINARES (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Jaén (UJA) ha presentado en el Campus Científico-Tecnológico de Linares el proyecto Mobilete, una estructura en forma de árbol biotecnológico, montada utilizando materiales de desguace industrial y minero de la comarca, que va a permitir la generación de energía limpia.

El rector de la UJA, Nicolas Ruiz, ha explicado que esta propuesta supone algo más que una infraestructura, "es ciencia aplicada con sello UJA", puesto que nace del conocimiento y demuestra que la UJA, "no solo enseña el futuro, sino que lo construye".

El proyecto se basa en cuatro pilares fundamentales: economía circular, puesto que supone un ejemplo de segunda vida al haberse utilizado materiales de desguace; independencia energética, ya que contribuye a avanzar en superar el 30 por ciento de autogeneración renovable; universidad saludable, al ofrecer áreas de trabajo al aire libre, conectadas y verdes; y compromiso con los ODS.

"No se trata simplemente de una nueva construcción, sino la materialización de una visión: transformar nuestros campus en espacios más verdes, más funcionales y más inspiradores", ha declarado Nicolás Ruiz, que ha incidido en que "Mobilete es solo el principio de una línea de actuación, que seguirá creciendo gracias al entusiasmo y talento de nuestros investigadores".

La presentación ha contado también con la presencia de los impulsores del proyecto, los investigadores de la UJA Jorge Aguilera, catedrático de Tecnología Electrónica, y María José del Jesus, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, así como del vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, y del director de la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL), Manuel Valverde.

Sobre el proyecto, el investigador Jorge Aguilera ha apuntado que uno de los objetivos del proyecto es poder estudiar los módulos fotovoltaicos bifaciales, utilizando técnicas de inteligencia artificial, motivo por el que participan dos grupos de investigación, un grupo de fotovoltaica y otro grupo de minería de datos e IA.

"El módulo bifacial es capaz de colectar la radiación solar por ambos lados. La cara frontal es la que estudiamos y sabemos cómo funciona, pero no ocurre lo mismo con la posterior", ha explicado Jorge Aguilera.

Sobre la estructura sobre la que se sustentan los módulos fotovoltaicos, ha explicado que se han basado en el concepto de Economía Circular en el sentido de que han reutilizado material, en el caso de Linares montando los módulos fotovoltaicos en una estructura que se utilizaba antiguamente para entibar las minas, que hasta ahora estaba en la antigua Escuela Politécnica Superior de Linares.

Por último, sobre su ubicación, ha apuntado que se ha aprovechado un espacio hasta ahora infrautilizado en el campus linarense para que lo puedan utilizar estudiantado y profesorado, "ya que las instalaciones están dotadas de internet y están electrificadas, por lo que el usuario puede cargar los teléfonos móviles, los ordenadores, las bicicletas eléctricas, etcétera".

"Además, cuentan con plantaciones de tal forma que lo que pensamos es que estas enredaderas puedan colonizar toda la estructura de los módulos fotovoltaicos y que se pueda crear una estructura y unos espacios donde la gente esté muy a gusto", ha asegurado el profesor Aguilera.

Estas infraestructuras producirán electricidad fotovoltaica y se ubican en espacios exteriores de los campus universitarios de Jaén --con una infraestructura montada con material reciclado de almazara-- y Linares, que hasta ahora no se utilizaban.

Las dos instalaciones tienen un sistema de monitorización que nos están permitiendo hacer estudios del comportamiento y funcionamiento de las mismas, un análisis que se realizarán "durante bastantes años para tomar datos de los campus, de las temperaturas que hay fuera de las instalaciones y las temperaturas y humedad que hay dentro para ver cómo se mejora la calidad de los mismos", ha declarado el investigador de la UJA.