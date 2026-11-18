QS World University Rankings Sostenibilidad 2027. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El QS World University Rankings Sostenibilidad 2027 sitúa a la Universidad de Sevilla (US) en la posición 354 a nivel mundial, frente a la 384 que ocupaba en la anterior edición. La US ha alcanzando una puntuación superior a 77 puntos. En esta edición 2027 se han analizado 2003 instituciones de 107 países.

En el ámbito europeo, la US se sitúa en el puesto 176 de 625 instituciones analizadas. Entre las universidades españolas, la US escala una nueva posición hasta situarse como la número doce de las 61 entidades participantes. En el ámbito de las universidades andaluzas, la US, la de Granada, Jaén y Pablo de Olavide ascienden en su posicionamiento en el ranking mientras que las demás mantienen o bajan su posición.

En cuanto a las categorías analizadas, la mejor para la US a nivel mundial es, de nuevo, el 'Impacto social', donde asciende a la posición 224. Dentro de esta categoría destaca en el ámbito de salud y bienestar, donde asciende a la posición 130, mientras que en transferencia del conocimiento alcanza el puesto 210 y en igualdad el 215. Por otro lado, en 'Impacto ambiental', la US asciende más de un 9 por ciento, creciendo en puntuación en las tres áreas valoradas de sostenibilidad, educación e investigación.

La edición 2027 del QS World University Rankings Sostenibilidad 2027 está liderado por las universidades de Lund en Suecia, ETH Zurich de Suiza y Toronto en Canadá. Los pesos relativos otorgados en el ranking a las categorías de Impacto medioambiental, 'Impacto social' y 'Gobernanza' son del 45%, 45% y 10%, respectivamente. A su vez, cada una de estas categorías se divide en una serie de indicadores o 'lentes' con distinta ponderación.