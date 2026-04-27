Vilches (Jaén) acoge uno de los mayores proyectos nacionales de agrivoltaica impulsado por Acesur

Infografía del proyecto - ACESUR

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acesur ha iniciado las obras en Vilches (Jaén) de uno de los mayores proyectos de agrivoltaica de España. Se trata de una iniciativa pionera que integra la generación de energía renovable en un olivar tradicional en plena producción.

El proyecto, ejecutado por Greening, se desarrolla junto a la planta de envasado de Acesur en esta localidad jiennense y combina autoconsumo energético industrial y actividad agrícola, respetando el 100% de los árboles existentes y manteniendo intacto el cultivo.

Con una potencia instalada de 3,65 MWp y más de 5.150 paneles solares sobre estructuras elevadas a más de cuatro metros de altura, la instalación permitirá continuar con las labores agrícolas habituales, incluida la recolección de la aceituna.

El sistema se completa con un almacenamiento energético (BESS) de 3 MWh, diseñado para optimizar el autoconsumo y mejorar la gestión de la energía generada. Este proyecto, según ha informado Acesur, representa "un hito" en la transición energética del sector agroindustrial, al demostrar que "es posible avanzar hacia la independencia energética sin renunciar a un cultivo emblemático ni alterar su funcionamiento productivo, generando al mismo tiempo beneficios ambientales, económicos y sociales".

"Para Acesur, innovar tiene sentido cuando se hace desde el origen. Este proyecto nos permite avanzar en autoconsumo renovable, reducir nuestra huella de carbono y, al mismo tiempo, proteger el olivar del que nacen nuestros aceites", ha señalado el director de Medio Ambiente de Acesur, Nicolás Tejada.

La ejecución técnica del proyecto corre a cargo de Greening, que aporta su experiencia en soluciones energéticas avanzadas aplicadas a entornos industriales complejos. "Este proyecto demuestra que la innovación energética puede integrarse en el territorio de forma respetuosa y eficiente", ha apuntado Juan José Pérez, responsable de I+D de Greening.

Este proyecto cuenta con una ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de 2,8 millones de euros, destinada a impulsar la integración de energías renovables en entornos industriales y productivos.