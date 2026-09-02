Andalucía alcanza los 601.968 autónomos en agosto, con 474 afiliados menos

Archivo - El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, en una imagen de archivo de una comparencia en el Parlamento. - ATA - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se mantiene en los 600.000 autónomos (601.968), pero ha registrado una pérdida de casi 500 trabajadores por cuenta propia en el mes de agosto respecto a julio de este año. Concretamente, en el mes de agosto, respecto a julio, se ha registrado un descenso de 474 personas. Todas las provincias han registrado descensos en agosto, excepto Málaga, Almería y Jaén, donde se han registrado incrementos.

Así lo ha indicado en un audio remitido a los medios el presidente de la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), Rafael Amor, donde ha indicado que, a pesar de que estos datos puedan verse como "una cifra negativa", ha recalcado que agosto siempre ha sido un mes de pérdida para los autónomos. A su juicio, "es el mejor mes de agosto de los últimos cinco años, en los que ha habido una pérdida generalizada entre 1.300 y 1.500 autónomos de media".

En este sentido, Amor ha resaltado que en los ocho primeros meses del año ATA Andalucía tiene una ganancia de 9.200 autónomos y una anual de 13.000. Es decir, "en ocho meses prácticamente se ha hecho ya casi el número de autónomos que hay en un año", ha señalado el presidente.

Asimismo, ha afirmado que tras el análisis de los datos que "si no hay un cambio de tendencia podemos estar ya diciendo que con estos ocho primeros meses, podemos tener el mejor año de los cinco últimos años en cuanto a la ganancia de autónomos". "Tenemos que resaltar que Málaga sigue creciendo, muy por encima de las demás provincias", ha apuntado.

Al hilo, Rafael Amor ha destacado que, en cuanto a los sectores, ATA ha tenido una pérdida en el lado negativo del comercio de 300 autónomos, así como en cuanto a la pérdida de la educación, 269, la actividad sanitaria, 132. Y, en cuanto al lado positivo, ha subrayado la ganancia de la agricultura, ganadería y pesca, con 208 autónomos y la construcción con 107.

AUMENTAN LOS AUTÓNOMOS

Por su parte, en España los autónomos han sufrido un descenso de 2.941 personas. Por comunidades, prácticamente todas registraron pérdidas de autónomos a excepción de Islas Baleares (+196 autónomos), Canarias (+72 autónomos), Cantabria (+56 autónomos) y Asturias (+34 autónomos), además de la ciudad autónoma de Melilla (+1). Por su parte Ceuta, a pesar de la dura situación que están atravesando, los autónomos han logrado mantenerse y únicamente han registrado un descenso de 6 autónomos durante el mes de agosto.

En agosto de 2026, la cifra total de afiliados andaluces al RETA ha registrado un descenso de 474 personas. Si nos fijamos por provincias, como ya hemos comentado, son todas las que cierran el octavo mes del año en negativo, excepto Málaga (+262, +0,2%), Almería (+34, +0,1) y Jaén (+14). Por el contrario, lideran los descensos Sevilla (-361 autónomos, -0,3%), Córdoba (-163, -0,3%), Cádiz (-107, -0,2%), Granada (-82, -0,1%) y Huelva (-76, -0,3%).

Según el género, tanto los autónomos como las autónomas han registrado descensos en este mes. De hecho, los hombres autónomos han descendido en 110 personas trabajadoras autónomas al RETA y las mujeres han descendido 364 (-0,1%) en un mes.

Por último, ATA Andalucía ha señalado que en comparación con los datos con agosto de 2025, los datos son muy destacables, ya que cifra total de afiliados al RETA en Andalucía ha aumentado en un 2,3%, lo que supone un ascenso de 13.647 personas. Por provincias, todas suman autónomos respecto al mismo mes de hace un año.