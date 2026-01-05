Andalucía registra por primera vez más autónomos que parados tras ganar casi 9.000 en 2025, hasta los 592.000

Archivo - El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, en imagen de archivo. - ATA - Archivo

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado por primera vez más autónomos que parados con un total de 592.000, creciendo en 2025 en 39.002 personas en España, de las cuales 8.961 son personas autónomas en Andalucía, según los datos señalados por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha afirmado tras el análisis de los datos que "son siete provincias en las que crece el número de autónomos y sólo Huelva registra pérdida de personas trabajadoras autónomas" por lo que, ha añadido, "se cierra 2025 con más autónomos --592.000-- que parados --583.000--".

"Para seguir con este empuje necesitamos apoyo desde el Gobierno Central. Teníamos muchas promesas sobre la mesa especialmente en lo que concierne a Seguridad Social pero no se ha mejorado nada. Todo lo contrario, 2025 ha sido un año de incremento de carga impositiva e incertidumbre y que ha conseguido cabrear a los autónomos. Si no hay cambios radicales 2026 llegará con más incertidumbre", ha añadido el presidente de ATA Andalucía.

"Volvemos a alarmar sobre la pérdida de autónomos de sectores tradicionales tan importantes como el comercio, transporte e industria. Al menos la agricultura nos da un respiro y cierra el año en positivo", ha afirmado.

Además, desde ATA Andalucía han señalado que el crecimiento nacional viene impulsado principalmente por cuatro comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid. La suma de su crecimiento representa el 85% del total nacional y en concreto, si hablamos de Andalucía, destaca que representa el 23% del incremento nacional.

Por otro lado, en 2025, los autónomos crecen en 8.961 personas trabajadoras autónomas en Andalucía (+1,5%), mientras que por provincias, son siete las que cierran el año en positivo, liderando el crecimiento Málaga (+4.881 autónomos, +3,5%), Sevilla (+1.936 autónomos, +1,6%), Granada (+928 autónomos, +1,3%) y Almería (+573, +0,9%). En positivo, pero con un crecimiento más discreto cierran el año Jaén, (+316 personas trabajadoras autónomas, +0,7%), Cádiz (+245 personas trabajadoras autónomas, +0,4%) y Córdoba (+184 personas trabajadoras autónomas, +0,3%).

Sólo Huelva cierra 2025 con un saldo negativo en afiliación de autónomos y registra una caída de -0,3% de sus autónomos (-102).

Por sectores, la Asociación de Autónomos ha señalado que "se siguen perdiendo autónomos del comercio, ya que este año se han perdido 2.457 autónomos de este sector (- 1,7%).

"En estas fechas de regalos y mucha actividad recordamos siempre que el pequeño comercio da vida a nuestras calles y municipios y que si no queremos ver cómo se destruye empleo y servicios de cercanía lo mejor siempre es apoyarse en el pequeño comercio", ha destacado el presidente de ATA Andalucía. "No nos podemos permitir la pérdida de 7 autónomos del comercio cada día durante 2025", ha añadido.

En este sentido, ha disminuido también el número de autónomos en el sector del transporte (-670 autónomos) e industria (-145 personas trabajadoras autónomas).

En cifras absolutas, de los 8.961 autónomos más que hay en Andalucía con respecto al cierre de 2024, el 70% se dedican a uno de estos tres sectores: actividades profesionales y técnicas (+2.683), construcción (+2.344) o información y comunicación (+1.305).

Según el género, el incremento de RETA en Andalucía es muy parejo en cifras absolutas. Las mujeres autónomas han sumado 4.681 personas trabajadoras autónomas al RETA (+2,2%) y los varones 4.280 (+1,2%) en un año, según ha señalado ATA.