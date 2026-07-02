Andalucía supera los 602.000 autónomos tras sumar 2.173 personas en el último mes

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SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los autónomos en Andalucía han registrado un incremento de 2.173 personas en el sexto mes de 2026 (+0,4%), con subidas en todas las provincias con respecto al mes anterior. Con este aumento, la cifra total de autónomos supera por primera vez los 602.000 autónomos, ya que ha alcanzado los 602.269 trabajadores por cuenta propia, según los datos señalado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Por su parte, el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha destacado tras el análisis de los datos que "confirman que Andalucía consolida el hito histórico alcanzado el pasado mes de mayo al mantener por encima de los 600.000 trabajadores autónomos. No hablamos de un hecho puntual, como ya veníamos confirmando mes tras mes desde hace años, sino de una tendencia que demuestra la fortaleza del tejido productivo andaluz y la confianza de quienes deciden emprender y mantener su actividad en nuestra comunidad".

Además, la Federación ha señalado que estos datos muestran que Andalucía continúa liderando la subida de autónomos y también la reducción del paro, ya que el número de desempleados ha descendido en 11.597 personas en el último mes en Andalucía (-2,1%).

Así, el presidente de ATA ha recalcado tras el análisis de los datos que "que Andalucía siga liderando el crecimiento del trabajo autónomo es una excelente noticia. Detrás de cada nueva alta y de cada negocio que permanece abierto hay personas que generan empleo, riqueza y oportunidades en nuestros municipios. Esa es la verdadera importancia de estos datos".

Por su parte, en España los autónomos crecen en 12.017 personas, lo que supone 400 autónomos más cada día. Así el RETA tiene ya 3.472.460 autónomos.

Este crecimiento de autónomos es liderado en términos absolutos por Cataluña (+2.302 autónomos más, +0,4%), Andalucía, que suma 2.173 nuevos autónomos en el último mes (+0,4%) y la Comunidad Valenciana (+2.052 autónomos).

Del mismo modo, este incremento de 12.017 autónomos es el mayor incremento registrado en un mes de junio de los últimos cinco años. En junio de 2026, la cifra total de afiliados andaluces al RETA ha aumentado en un 0,4% en comparación con el mes de mayo. En cifras absolutas, supone un incremento de 2.173 personas trabajadoras autónomas en Andalucía.

Por provincias, son todas las que cierran el sexto mes año en positivo, liderando el incremento Málaga (+612, autónomos, +0,4%), Cádiz (+435 autónomos, +0,6%), Sevilla (+340,+0,4%), Granada (+193 autónomos, +0,3%), Almería (+192, +0,3%), Huelva (+181, +0,6%), Jaén (+171, +0,4%) y Córdoba (+49, 0,1%).

Según el género, el incremento de RETA en Andalucía en este mes es superior en el caso de los varones. De hecho, los hombres autónomos han crecido en 1.631 personas trabajadoras autónomas al RETA (+0,4%) y las mujeres en 543 (+0,2%) en un mes.

En comparación con junio de 2025, la cifra total de afiliados al RETA en Andalucía ha aumentado en un 1,9%, lo que supone un ascenso de 11.051 personas. Por provincias, todas suman autónomos respecto al mismo mes de hace un año.