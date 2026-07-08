La Unión de Militares de Tropa asegura que Defensa ha subido hasta 135 euros diarios las dietas de alojamiento

Archivo - Miembros de la armada desfilan en la entrega de Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armada que preside el rey, en la Escuela Naval Militar, a 16 de julio de 2022, en Marín, Pontevedra, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha asegurado hoy que, a pesar de un "prolongado silencio" por parte del Ministerio de Defensa, ha conseguido elevar las indemnizaciones por alojamiento para miembros de las Fuerzas Armadas, desplazados por comisión de servicio durante el verano, hasta los 135 euros en zonas con alta presión turística.

Según han informado en un comunicado, la asociación militar declara que tras la última Resolución Conjunta de la Dirección General de Costes de Personal y la Dirección General de la Función Pública, se ha ratificado una "victoria absoluta" en las demandas de la UMT.

La resolución, firmada el pasado 25 de junio, tiene efectos económicos inmediatos y estará vigente hasta el 30 de septiembre. Sustituye a los baremos del Real Decreto 462/2002, que fijaba un máximo de entre 48 y 58 euros diarios para alojamiento, una cuantía que, según ha denunciado la UMT, "obligaba a los militares a pagar por trabajar, costeando los gastos del servicio de sus propios salarios".

Así, entre los cambios introducidos se incluye el de igualar el complemento extraordinario de alojamiento entre las distintas escalas, de forma que todo el personal desplazado a una misma localidad percibirá una cuantía idéntica.

Con ello, desaparece, según la UMT, la diferencia que sufría hasta ahora la 'Escala de Tropa y Marinería', que en 2025 recibía complementos inferiores, y directamente no percibía este complemento en el caso de los desplazados a Palma de Mallorca.

HASTA 135 EUROS DIARIOS

Según los datos aportados en el comunicado de la UMT, las cuantías se incrementan de forma notable respecto a 2025: En San Sebastián, el complemento diario pasa de 41,09 a 135,43 euros; en Málaga, de 17,40 a 129,78 euros; en Barcelona, de 16,03 a 106,72 euros; en Madrid, de 27,94 a 93,70 euros; en Sevilla, de 23,83 a 58,60 euros, y en Valencia, de 8,90 a 61,63 euros. Palma de Mallorca, que no contaba con complemento adicional en 2025, pasa a recibir 132,20 euros diarios.

A pesar de haber valorado positivamente la subida, la UMT ha advertido de que este mecanismo, amparado en el artículo 11 del citado Real Decreto, sigue siendo "un parche coyuntural" y ha reclamado una modificación "estructural" y "permanente" de la norma.

Piden que actualice las dietas conforme al IPC y al coste de vida real, así como la extensión de estas cuantías durante todo el año en las zonas declaradas como 'tensionadas' o de 'alta presión turística'.

La asociación ha planteado también la creación de bolsas públicas de vivienda y plazas hoteleras para el personal militar, en colaboración con los ministerios de Vivienda y de Industria y Turismo.