ATA Andalucía apoya la candidatura de Javier González de Lara para su reelección como presidente de la CEA

Archivo - El presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, con el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA Andalucía) ha anunciado este jueves que apoya la candidatura de Javier González de Lara para su reelección al frente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la asamblea electoral que tendrá lugar el próximo jueves 12 de febrero en Sevilla. González de Lara opta así a un cuarto mandato representando a los empresarios andaluces.

Desde ATA Andalucía se ha destacado en una nota de prensa "la trayectoria, solvencia y capacidad de liderazgo demostradas" por González de Lara a lo largo de sus anteriores mandatos, así como "su firme apuesta por el diálogo social y la defensa de los intereses de empresas y autónomos en un contexto económico cambiante y lleno de desafíos".

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha subrayado que "el respaldo a la candidatura de González de Lara responde a una visión compartida de Andalucía, basada en el crecimiento económico, la creación de empleo y el fortalecimiento de los autónomos y las pymes como motores fundamentales de nuestra economía". En este sentido, Amor ha añadido que "Javier González de Lara ha sabido integrar la voz de los trabajadores autónomos dentro de la CEA, entendiendo nuestras necesidades y trasladándolas a los espacios de decisión".

"En un momento clave para el futuro económico de Andalucía, es fundamental contar con un liderazgo experimentado, capaz de generar consensos y de defender con firmeza a quienes crean empleo y riqueza desde el territorio", ha añadido Rafael Amor. ATA Andalucía "reafirma su compromiso con una CEA fuerte, cohesionada y representativa de todo el tejido empresarial andaluz, en la que los autónomos continúen teniendo un papel protagonista".

Javier González de Lara (Málaga, 1963) fue elegido presidente de CEA en enero de 2014 y reelegido en marzo de 2018 y en marzo de 2022. Abogado y empresario, es vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM); presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca Garántia y presidente de la Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente.