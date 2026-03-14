Santander convoca el 10 de abril a 83 aspirantes al primer examen para cubrir siete plazas de trabajador social

Archivo - Edificio y plaza del Ayuntamiento de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander celebrará el viernes 10 de abril el primer ejercicio del proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad de siete plazas de trabajador social, pertenecientes al grupo A2 de la escala de Administración Especial, mediante el sistema de oposición en turno libre.

Un total de 83 aspirantes han sido admitidos en este proceso y están convocados a las 16.30 horas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria (aula 3, planta -1). Los participantes deberán acudir provistos de DNI y bolígrafo azul.

El primero de los ejercicios del proceso selectivo consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas del bloque de materias específicas del programa. Para ello, el tribunal extraerá cuatro temas al azar, entre los que los aspirantes deberán elegir dos.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de dos horas y se valorará especialmente la capacidad y formación general, así como la precisión y claridad en la exposición de ideas.

Los aspirantes deberán superar posteriormente un segundo ejercicio, de carácter práctico, que consistirá en la resolución por escrito, durante un máximo de dos horas, de uno o varios supuestos relacionados con las materias del programa; y por último, un tercero --tipo test-- basado en la parte general del temario.

En nota de prensa, el concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, ha destacado que el Ayuntamiento continúa reforzando los servicios sociales municipales con la incorporación de profesionales cualificados que permitan ofrecer "una atención más cercana y especializada a la ciudadanía".