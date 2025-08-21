ATA celebra que Andalucía "sirva de ejemplo" a otras comunidades como modelo en políticas para los autónomos

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autonomos, en una entrevista concedida a Europa Press. - EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha celebrado que Andalucía sea "pionera" en materia de medidas a los autónomos, con la implantación, "primero, de la tarifa plana y, después, con la cuota cero". De igual modo, ha indicado que estas medidas han servido de "ejemplo" para otras autonomías, las cuales, según ha incidido, "estaban en signos negativos" y "han vuelto a signos positivos".

Asimismo, en una entrevista concedida a Europa Press, Lorenzo Amor ha recalcado que "prácticamente en todas las comunidades autónomas replican la tarifa plana o la cuota cero", lo cual, según ha señalado, se contrapone con las palabras del presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, que afirmaba que "hay autonomías haciendo 'dumping fiscal'".

Además, el presidente de los autónomos ha subrayado que "las empresas catalanas viven una asfixia fiscal", por lo que desde ATA piden que "dejen tranquilos a los gobiernos que hacen las cosas bien", ya que "para competir en un mundo globalizado las empresas no pueden estar, como estamos en España, pagando las cotizaciones sociales más altas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea (UE)".

Del mismo modo, ha destacado que gracias a aquellas autonomías que han rebajado la presión fiscal, "tenemos ese liderazgo en creación de empresas, empleo y autónomos en Andalucía y Madrid".

Además, Amor ha insistido en que la estabilidad es "fundamental" y ha animado a "copiarlo" por parte de "muchas comunidades autónomas". "Menos regulación, menos trámite, menos burocracia, más confianza, menos impuestos y más estabilidad", ha indicado el también vicepresidente de la CEOE.

NUEVOS NEGOCIOS

Por otra parte, referente a la creación de nuevos negocios impulsados por autónomos, ha informado que más de 800 personas cada día ponen en marcha un negocio, aunque desgraciadamente entre 650 y 700 personas se ven obligadas a cerrarlo al día.

Aun así, el presidente de la ATA, no obstante, ha afirmado que "las dificultades también son momentos de oportunidades". "Ser autónomo, asumir riesgo, capacidad de esfuerzo, tener aptitud y actitud, no es algo sencillo", ha advertido.

Es por ello que, según ha indicado, "la cifra de autónomos ronda 3,4 millones y va creciendo, a pesar de las dificultades". Siendo así que "cada día hay más jóvenes" y "personas mayores de 50 años, que a veces tienen dificultad para encontrar un trabajo por cuenta ajena".

Por último, Lorenzo Amor ha querido hacer hincapié en la necesidad de "hablar menos de los autónomos, hacer más por ellos y facilitar la vida a los autónomos". "No castigarles con tanta regulación, no penalizarles fiscalmente, no incrementarles de forma caprichosa las cotizaciones y, desde luego, darles protección si les salen las cosas mal", ha concluido.