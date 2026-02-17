ATA destaca las ayudas de la Junta a los autónomos y su "respuesta rápida" tras el temporal

Archivo - El presidente de ATA, Lorenzo Amor, en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha valorado este martes la línea de ayudas puesta en marcha por la Junta de Andalucía para paliar los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad, y ha señalado que está "en la línea de lo que desde antes habíamos solicitado", al tiempo que ha destacado la "respuesta rápida de la Junta".

En relación con el Plan Andalucía Actúa, presentado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Amor ha indicado que la medida supone "dar una respuesta a esos autónomos, a esas pequeñas empresas que incluso tienen muchos de ellos trabajadores a su cargo y que se habían visto afectados por este temporal".

El dirigente de ATA ha considerado "importante resaltar la respuesta rápida de la Junta" y ha señalado que esta línea de ayuda está "en consonancia con la que puso la Generalitat Valenciana para los autónomos valencianos cuando sufrieron la dana".

Asimismo, Lorenzo Amor ha confiado en que las medidas adoptadas por el Gobierno central contribuyan también a aliviar la situación de los trabajadores por cuenta propia afectados por el temporal.

"Esperemos que las ayudas también del Estado sirvan para paliar la situación, porque el Estado también ha aprobado los ERTE, ayudas por su deseo de actividad y otro tipo de ayudas que, desde luego, esperamos cuanto antes puedan servir para que los autónomos puedan poner en marcha nuevamente su negocio y servir para paliar los daños que han sufrido por el temporal"; ha manifestado.

El Plan Andalucía Actúa contempla, entre otras medidas, 35 millones de euros en ayudas directas para pequeña y mediana empresa y autónomos, con el objetivo de evitar la pérdida de empleo tras los daños ocasionados por las borrascas registradas en las últimas semanas en Andalucía.

De esta manera, se contemplan ayudas de hasta 2.000 euros por cada autónomo, a razón de 200 euros al mes durante 10 meses, de febrero a noviembre. Se podrán añadir 3.500 euros por cada trabajador, de manera que un autónomo con dos o tres empleados (la media en Andalucía) podría recibir entre 9.000 y 12.500 euros.