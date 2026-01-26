Un informe de ATA cifra en 1.778 millones el coste que tienen los trámites administrativos para autónomos andaluces

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA), Rafael Amor. - ATA - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA Andalucía), ha recriminado este lunes la "insoportable carga burocrática" que soportan los 592.735 autónomos andaluces.

Tal y como ha detallado la asociación en una nota, han considerado que los datos son "contundentes". En concreto, han ejemplificado que un trabajador por cuenta propia "destina una media de 200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social".

Asimismo, ATA Andalucía ha apuntado que esta dedicación "no solo supone una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo". En relación, la asociación ha concretado que, teniendo en cuenta un coste medio de quince euros por hora, estas 200 horas anuales representan un coste de 3.000 euros anuales por autónomo.

Al hilo, han concretado que, en términos globales, la burocracia y el cumplimiento normativo le cuestan al colectivo en Andalucía más de 1.778 millones de euros al año y más de 118.500.000 horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos.

En suma, en el total del territorio español, las gestiones de trámites burocráticos por parte de los autónomos supondrían un coste de 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas dedicadas a ello.

En cuanto al tiempo que ocupan las gestiones burocráticas al trabajador autónomo a lo largo de la semana, ATA Andalucía ha apostillado que en una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales, el autónomo dedica hasta cuatro horas de su negocio o de su descanso para cumplir con la administración.

En consecuencia, la asociación ha señalado que el 92 por ciento de los autónomos señala en el Barómetro de ATA de cierre de 2025 que las trabas burocráticas han subido en el último año, "lo que no solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación". De hecho, según ATA Andalucía, la reducción de la burocracia, pasando de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una anual, como principal ejemplo, "es una de las tres medidas urgentes que han marcado los autónomos como prioritaria en el último Barómetro de ATA".

En contexto, han explicado que esta situación "se agrava para los autónomos que tienen trabajadores a su cargo", puesto que para ellos, el aumento de la carga administrativa "es exponencial, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes".

Por su parte, el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha valorado que los autónomos en este país "nos hemos convertido en un ser o una especie en el que nuestro tiempo no se mide por días o por semanas, se mide por trimestres" y, además, ha considerado que los autónomos son "un ser y una especie que si soportamos una media de jornada laboral de 47 horas, más de cuatro las dedicamos a los trámites burocráticos".

Por todo ello, ATA Andalucía ha señalado que los autónomos tienen "cada día más trámites, cada día más trabas, cada día nueva legislación y dificultades con una legislación que es cada día más exigente". En este sentido, Amor ha opinado que "se hace cada día más difícil ejercer la actividad y generar empleo", puesto que "más de quince euros por hora es lo que nos cuesta a los autónomos los enormes trámites burocráticos que hay en este país, 3.000 euros por autónomo al año".