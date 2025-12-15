Lorenzo Amor (ATA) considera "ilógico" y "alarmante" estar tres años sin Presupuestos Generales del Estado

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, participa en un coloquio organizado por Europa Press Andalucía. - Joaquin Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha calificado de "ilógico" y "alarmante" que no haya Presupuestos Generales en España en los últimos tres años.

Durante su participación en un encuentro informativo organizado en Jerez de la Frontera (Cádiz) por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve, titulado 'Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro', Lorenzo Amor ha añadido en este sentido que para cualquier empresario el presupuesto es "la hoja de ruta".

"Cualquier consejero delegado o director financiero de una empresa que no hubiera sacado sus presupuestos adelante, en la mía no estaba", ha afirmado Lorenzo Amor, que ha añadido que "si como presidente de ATA no aprobara los presupuestos tendría que estar fuera, como el presidente de las cámaras andaluzas, por ejemplo, si no aprobara los presupuestos de las cámaras no podía seguir".

"Es ilógico que no tengamos esa hoja de ruta con presupuesto", ha incidido el presidente de ATA, que ha abogado, poniendo como ejemplo el crecimiento de autónomos en Andalucía, por la "estabilidad, la fiscalidad, la paz social y la toma de medidas como la simplificación administrativa".

En este sentido, Lorenzo Amor ha argumentado que "el eslabón más débil de la cadena productiva, de la cadena empresarial, que son los autónomos, en los sitios donde no hay estabilidad tiene un problema, porque la estabilidad genera inversión y cuando hay inversión los autónomos tienen trabajo y tienen pedidos, pero también hay confianza, confianza en el consumidor". Igualmente, ha destacado la importancia de "la fiscalidad", ya que "no es lo mismo invertir en un infierno fiscal que en unos territorios donde se es amable fiscalmente".

La paz social es otro de los elementos señalado por el presidente de ATA para el crecimiento de autónomos, porque es difícil invertir en territorios donde hay conflictos. Finalmente, también ha calificado de "fundamental" que se articulen "medidas" como la eliminación de "la cantidad de trabas y trámites que reciben en cada momento los autónomos, que gastan 12 días al año en realizar trámites burocráticos".

TRABAS BUROCRÁTICAS

A este respecto, ha apuntado que los autónomos gastan más de 4.000 euros en trámites burocráticos, "que si se multiplica 4.000 euros por 3.400.000 autónomos, supone que a los autónomos les cuesta los trámites burocráticos 13.400 millones de euros".

Lorenzo Amor ha incidido en las "trabas y trámites" que tienen que pasar los autónomos. "Cada día nos ponen un trámite nuevo", ha manifestado apuntando, a modo de ejemplo, que "ahora ese registro horario que todos nos hemos adecuado, parece que ya no vale y tiene que ser un registro telemático".

En este sentido, ha señalado que en el año 2024 se aprobaron en el Boletín Oficial del Estado 719 leyes, un 5% más que en 2023. "3.600 páginas diarias en los boletines oficiales, que puede llamar la atención, pero eso significa leerse 811 veces el Quijote o poder ir desde Jerez a Madrid sin pisar suelo, poniendo cada uno de los folios que se publicaron el año pasado en los boletines oficiales", ha incidido el presidente de ATA para defender que "hay que seguir apuntando a eliminar trabas y trámites".

Finalmente, el presidente de ATA ha abogado también por el diálogo, por "escuchar a los autónomos". "Cuando se escucha, cuando hay un diálogo social fluido, cuando es de verdad y no es monólogo social, los resultados llegan", ha afirmado.

"HAY QUE AYUDAR A LOS AUTÓNOMOS"

El encuentro informativo titulado 'Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro', organizado en Jerez por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve, ha contado también con la participación de dos autónomas que han expuesto su experiencia y han coincidido en una idea: "Hay que ayudar a los autónomos".

Ana Belén Morillo, directora de la Pasarela Flamenca de Jerez y creadora de la empresa ABM Eventos y Comunicaciones, no ha dudado, tras más de 19 años de experiencia, en recomendar el emprendimiento como autónomo, pero ha añadido que hay que "ayudar" al autónomo, por ejemplo, a que pueda contratar y hacerse de un buen equipo alrededor, que es lo que al final va a hacer crecer mucho más en la actividad que tenga cada uno.

Igualmente, Morillo ha abogado en apostar por la formación para los autónomos, pero no sólo para emprender la idea que tenga, sino formación en la "información sobre lo que va a hacer en cuanto a montar el negocio" y lo que va a necesitar, porque "van a tener que gestionar una empresa y una economía y es de vital importancia informar y formar sobre esto".

No desistir en "perseguir un sueño" es una de las claves en el autónomo, según Fredes Insa, directora y fundadora de la escuela de de formación artística y valores humanos que lleva su nombre, y que no dudó, tras una experiencia vital vivida en primera persona, en fusionar su hobby, la danza, con la formación y ponerla al servicio para ayudar a los demás.

En este sentido, ha animado a los autónomos y emprendedores a luchar y tener constancia, aunque también ha advertido que "solo en muchas ocasiones no se puede", por ello ha reclamado que se ayude a los autónomos, por ejemplo, apostando por la formación desde edades tempranas, ya que "a veces no hay medidas reales para formar" por "falta de tiempo" cuando ya se es autónomo.