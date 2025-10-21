Rocío Blanco reclama la equiparación social y fiscal de autónomos para que dejen de parecer "ciudadanos de segunda"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en el Congreso Nacional de UPTA. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha reclamado este martes una "plena equiparación de los derechos sociales y fiscales" de los trabajadores por cuenta propia para que "dejen de parecer ciudadanos de segunda", durante el I Congreso Nacional de Relevo Generacional del Trabajo Autónomo, organizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), celebrado en Lebrija (Sevilla).

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, en referencia al debate sobre la cotización por ingresos reales y las recientes decisiones del Gobierno central, Blanco ha incidido en la necesidad de avanzar hacia una "plena igualdad en la protección social" de los trabajadores, ya sean por cuenta propia o ajena, "porque hay derechos que siguen sin estar garantizados en igualdad de condiciones como el subsidio para mayores de 52 años, el acceso al cese de actividad, denegado en más del 60% de los casos, o la lactancia materna en mujeres autónomas".

De la misma manera, ha pedido "mayor claridad en materia fiscal, especialmente en lo relativo a los gastos deducibles", y ha instado al Gobierno de España a trasponer la directiva europea sobre el IVA franquiciado, que exime de declarar este impuesto a quienes ingresen menos de 85.000 euros anuales, "y que ya se aplica en la mayor parte de los estados miembros, aportando certidumbre a estos trabajadores y aliviando su carga fiscal y la mejora de su competitividad".

Durante su intervención, Blanco ha añadido que estos desafíos "afectan directamente al relevo generacional del colectivo", al tiempo que ha recordado que más de 86.000 trabajadores autónomos andaluces superan los 61 años.

Para hacer frente a este reto, ha subrayado la importancia del Plan Estratégico para el Trabajo Autónomo (Peata) 2024-2027, la "principal herramienta del Ejecutivo andaluz para fomentar la sucesión empresarial, facilitar la transmisión de negocios y atraer a jóvenes hacia actividades consolidadas".

"El debate sobre cotizaciones o sobre la falta de protección social no puede alejar a los jóvenes del trabajo autónomo. Debemos ofrecerles seguridad, formación y certidumbre para que vean el autoempleo como una opción de futuro estable", ha defendido.

Asimismo, Blanco ha insistido en que este relevo generacional "no puede abordarse de forma aislada, sino que debe implicar a toda la sociedad: desde el sistema educativo y las políticas de empleo hasta las medidas fiscales".

En este sentido, ha incidido en el papel de la formación "como motor para asegurar la continuidad y modernización del tejido productivo", y ha anunciado que la Consejería acaba de poner en marcha una línea de teleformación dirigida a trabajadores autónomos, con la que se pretende llegar a 5.000 beneficiarios a través de cursos sobre financiación, marketing digital, creación de empresas y cooperativas o prevención de riesgos laborales.

Blanco también ha puesto en valor las políticas impulsadas por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, para "crear un ecosistema favorable a la innovación y al emprendimiento", con medidas como la cuota cero, que ha beneficiado a más de 28.400 personas con una concesión más de 31 millones de euros; las ayudas al inicio de actividad, que han contado con una primera convocatoria de 131 millones de euros, a los que se sumarán los 104 millones de la nueva línea recientemente abierta; y las ayudas a la conciliación y digitalización, orientadas a reforzar la competitividad y sostenibilidad de los proyectos.

La consejera de Empleo también ha abordado la situación del sistema de cotización por ingresos reales, recordando que "responde a lo acordado en la cláusula quinta del Pacto de Toledo y al Real Decreto-ley de 2022", y ha valorado "positivamente la decisión de congelar la subida de las bases de cotización" en los tres primeros tramos, una medida que "atiende al principio de proporcionalidad" y reduce el incremento previsto para los tramos superiores "del 35% inicial a un rango de entre el 1% y el 2,5%".

No obstante, ha advertido de que "aún queda camino por recorrer para lograr una equiparación plena de derechos entre los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena", destacando la "importancia de foros" como el congreso de UPTA "para seguir avanzando en políticas útiles y realistas de apoyo al trabajo autónomo".

Por último, la consejera ha agradecido que el encuentro se haya celebrado en Andalucía, "una comunidad que desde mayo de 2021 lidera el número de trabajadores por cuenta propia en España, con más de 590.000 profesionales autónomos activos".

NECESIDAD DE MEJORAR

Por su parte, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín Martín, ha alertado del impacto económico y social de la falta de relevo generacional en los trabajadores autónomos, al tiempo que ha señalado los "principales desafíos que afrontan los trabajadores autónomos", poniendo el foco en la "necesidad de mejorar su acceso a la financiación", que sigue siendo "una preocupación constante en la agenda de sus reivindicaciones".

"Pero este congreso también nos permite abordar otras cuestiones muy importantes, como el relevo generacional y la necesidad de incorporar a la juventud y a las mujeres en el ámbito del autoempleo", ha afirmado.

De la misma forma, el secretario sindical ha destacado el "compromiso de la localidad con el empleo autónomo", ya que, según ha enmarcado, es "un municipio grande y representativo". "Gracias a este primer congreso, vamos a tener la oportunidad de realizar análisis y debates" que servirán para "impulsar el trabajo autónomo", un sector "fundamental que representa a unas 580.000 o 600.000 personas en nuestra comunidad".

El secretario general de UGT Andalucía también ha incidido en el papel que puede desempeñar la inmigración como parte de "la solución ante los retos laborales actuales", ya que "las personas migrantes complementan" el mercado laboral y, en muchos casos, están "ayudando a sostener sectores económicos y a afrontar la falta de relevo generacional que tenemos en nuestra comunidad y en nuestro país."

Además, Oskar Martín ha explicado la importancia de valorar el trabajo autónomo como "un motor económico esencial tanto en Andalucía como en el conjunto de España".

"En Andalucía, unas 600.000 personas se dedican al trabajo autónomo, y en España son alrededor de 3 millones. Representan un motor económico decisivo para el desarrollo de nuestro territorio", ha señalado Martín, al tiempo que ha añadido que por eso hay que "seguir trabajando para ofrecerles seguridad, viabilidad y certezas en sus negocios. No podemos dejarles solos ante la incertidumbre económica y administrativa que muchas veces enfrentan."

Por último, ha querido reconocer la labor de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), organización integrada en UGT, por su "compromiso constante en defensa de los derechos de este colectivo".

IMPORTANCIA DEL RELEVO GENERACIONAL

Por su parte, el presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha señalado que el relevo generacional "es un asunto que debe estar en el centro del debate si queremos garantizar el futuro del emprendimiento en España".

Abad ha remarcado que "en los próximos tres años, 600.000 personas autónomas desaparecerán del mapa laboral porque alcanzarán la edad de jubilación. Solo en Andalucía serán alrededor de 80.000", cifras que "deben hacernos reaccionar."

Del mismo modo, ha advertido de que "si no se adoptan medidas urgentes, el impacto será profundo tanto a nivel económico como social".

El presidente de UPTA ha incidido en que esta situación requiere "un esfuerzo conjunto entre administraciones, organizaciones empresariales y sindicatos para construir soluciones reales" ya que "no puede dejarse al azar".