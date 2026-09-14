El 41 Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz reunirá 20 compañías iberoamericanas en 44 actividades escénicas

Archivo - Imagen de la puerta del Gran Teatro Falla de Cádiz, uno de los escenarios del FIT. ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) celebrará su 41 edición del 14 al 24 de octubre de 2026 con una programación escénica que reunirá a 20 compañías y 29 funciones, dentro de un programa global que incorpora también 14 actividades complementarias con representación de 18 países.

De las 20 compañías programadas, nueve son internacionales procedentes de seis países iberoamericanos --Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Portugal--, seis son andaluzas y otras seis proceden de otras Madrid, Navarra, Cataluña y País Vasco, una composición que refuerza la vocación de intercambio del FIT y que permitirá al público gaditano acercarse a algunas de las propuestas "más interesantes" de la creación escénica contemporánea en España e Iberoamérica, como ha indicado la organización en una nota.

El Gran Teatro Falla volverá a ser uno de los grandes escenarios del Festival Iberoamericano de Teatro, acogiendo una selección de propuestas que reúnen creación iberoamericana, grandes nombres de la escena contemporánea y diferentes lenguajes escénicos.

La programación en el Falla se abrirá los días 14 y 15 de octubre con 'La Reina Brava', de Las Niñas de Cádiz, Premio Mejor Dirección en el Festival de Teatro Vegas Bajas y Premios José Estruch 2026 a Mejor Autoría y Mejor Actriz.

Este drama satírico ibérico con tintes shakesperianos y reminiscencias del romancero castellano, con la esencia de la popular compañía gaditana, será el espectáculo inaugural de esta 41 edición, que se cerrará el 24 de octubre con 'El Rey se muere', de Atalaya (España).

La compañía sevillana abordará en esa obra de clausura el clásico de Eugène Ionesco para plantear una reflexión sobre el poder, la condición humana y una sociedad enfrentada a un proceso de decadencia y transformación.

Entre estas dos citas, el Gran Teatro Falla acogerá 'Baco Polaco', de Mauricio Kartun (Argentina), 'La Desconquista', de Ron Lalá (España), y 'Sueño', de Compañía Criolla (Argentina), una versión libre de 'El Sueño de una noche de verano' de William Shakespeare dirigida por Emiliano Dionisi que podrá disfrutarse en función matinal para escolares.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presencia de seis estrenos en España, con propuestas procedentes de Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia que podrán verse en el Centro de Arte Flamenco la Merced, el Teatro del Títere y el Baluarte de la Candelaria.

A esta mirada internacional se suman cinco producciones españolas de reciente estreno nacional, entre ellas 'La Desconquista', de Ron Lalá, que clausurará en el Falla el FIT; 'Itzulera', de la compañía vasca Dejabu, una road movie escénica que reflexiona sobre la identidad y el desarraigo; '¿Tú sabes lo que es una posidonia?', de Alessandra García y Dos Bengalas; 'Refugi', de Manolo Alcántara, un viaje entre el equilibrio físico y el emocional; y 'Alboroto', de Truca Circus, un espectáculo que mezcla flamenco, circo, humor y acrobacia en la plaza de la Aviación de la Barriada de Loreto.

El FIT incorpora además a su programación seis obras especialmente reconocidas y premiadas en la escena iberoamericana.

Entre ellas, 'La Reina Brava', de Las Niñas de Cádiz; 'Baco Polaco', de Mauricio Kartun, y 'El Rey se muere', de Atalaya, dentro de la oferta del Gran Teatro Falla. A ellas se suman dos piezas españolas: 'Poeta [Perdido] en Nueva York', de El Aedo Teatro, a partir de los poemas y cartas de Federico García Lorca durante su estancia en Nueva York; 'Torcidxs', del colectivo Las Nenas, una experiencia escénica queer que fue nominada como Mejor Espectáculo Revelación en los pasado Premios Max; y 'El cielo no nos responde' (Portugal).

La programación apuesta también por piezas para públicos diversos y por acercar las artes escénicas a nuevos espectadores, con espectáculos familiares y de calle concentrados especialmente durante los fines de semana, llevando el teatro, el circo, la danza y la música a distintos espacios de la ciudad con propuestas como 'Flotados', de David Moreno y Cristina Calleja (España), Premio Max al Mejor Espectáculo de Calle 2019, que estará en la Plaza de la Catedral; o 'Lullaby', de Proyecto KavaurI (España), con 11 Premios Panorama Circada 2023 y finalista al Mejor Espectáculo de Calle en los Premios Max 2024, en la Plaza de San Antonio, entre otros.

LOS ESCENARIOS DEL 41 FIT DE CÁDIZ

El Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere Tía Norica, el Baluarte de la Candelaria, el centro Flamenco de La Merced, el ECCO, el Aulario de La Bomba o los Depósitos de Tabacalera, como edificios municipales, además de localizaciones exteriores como la Plaza de la Catedral, la Plaza de San Antonio, el Auditorio de Costa Rica o la Plaza de la Aviación de la Barriada de Loreto, serán los 11 espacios urbanos de Cádiz que se convertirán en escenarios del festival.

Con esta programación, el 41 FIT de Cádiz refuerza su condición de plataforma de encuentro de las artes escénicas iberoamericanas y apuesta por una edición marcada por la diversidad territorial, la creación contemporánea, los nuevos lenguajes y el diálogo entre tradición y vanguardia, manteniendo a Cádiz como punto de encuentro entre creadores, compañías, profesionales y públicos de ambos lados del Atlántico.

Los espectáculos de calle son gratuitos y las entradas para los espectáculos programados en el Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere de la Tía Norica y el Baluarte de la Candelaria se pondrán próximamente a la venta.

La 41 edición del FIT de Cádiz se desarrollará del 14 al 24 de octubre, organizada por el Patronato del FIT, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo Aecid, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de Cádiz.