Abierto el plazo de inscripción del programa Empleo Cerca para fortalecer el empleo en el Campo de Gibraltar

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz ha abierto el plazo de inscripción del programa Empleo Cerca, una iniciativa de ámbito provincial que tendrá "una destacada implantación" en el Campo de Gibraltar, con el objetivo de "mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y reforzar las políticas activas de empleo en este territorio". El periodo para presentar solicitudes permanecerá abierto del 22 de diciembre de 2025 al 21 de enero de 2026, ambos inclusive.

Tal y como ha emitido Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en una nota, el proyecto Empleo Cerca ha sido aprobado por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y está cofinanciado en un 85 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) 2021-2027.

En concreto, la iniciativa tiene como finalidad "ofrecer itinerarios formativos adaptados a las necesidades reales del mercado de trabajo, desarrollados de forma cercana en el territorio y dirigidos prioritariamente a personas desempleadas en situación de especial vulnerabilidad".

Así, en el conjunto de la provincia se impartirán 95 ediciones de itinerarios de inserción laboral, correspondientes a 39 especialidades distintas, que se desarrollarán en 43 municipios, sumando 51.475 horas de formación. El programa beneficiará a 1.140 personas desempleadas, con especial atención a mujeres, personas desempleadas de larga duración y mayores de 45 años. La previsión es que al menos 285 participantes logren su inserción laboral, ya sea por cuenta ajena o mediante el autoempleo, tras completar su itinerario formativo.

Tal y como ha valorado la Mancomunidad, uno de los aspectos más relevantes de Empleo Cerca es que los itinerarios, en una primera fase, no conducen a certificados de profesionalidad, por lo que no exigen requisitos académicos previos, facilitando así el acceso a un mayor número de personas desempleadas. No obstante, la estructura de la formación está diseñada para permitir la acreditación futura de competencias, favoreciendo una inserción laboral más estable y la mejora de las condiciones de vida de las personas participantes.

Las personas beneficiarias que cumplan los requisitos establecidos podrán percibir una beca de formación de 13,45 euros brutos por día lectivo, como apoyo durante el desarrollo del itinerario formativo.

OFERTA FORMATIVA

En el Campo de Gibraltar, el programa Empleo Cerca se desarrollará en los municipios de Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios, San Roque, Tarifa, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo, con una oferta formativa adaptada a sectores estratégicos y con alta demanda de empleo en la comarca.

La programación incluye especialidades vinculadas a la atención sociosanitaria a personas dependientes, tanto a domicilio como en instituciones sociales; la hostelería y restauración; la logística y gestión de almacenes; el comercio, el marketing y la gestión comercial; así como la administración de servicios de Internet. Los cursos tendrán una duración comprendida entre 343 y 863 horas, con una media de doce alumnos por edición, lo que permitirá una atención más personalizada y una formación de calidad orientada a la inserción laboral.

Los interesados deben presentar su inscripción contactando con el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) mediante el correo electrónico 'iedt.empleo.cerca@dipucadiz.es' o a través del teléfono 956 226 058.

Con la puesta en marcha de Empleo Cerca, la Diputación de Cádiz y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar refuerzan su compromiso con una formación accesible, cercana al territorio y alineada con las necesidades del tejido productivo de la comarca, "consolidando una herramienta clave para impulsar el empleo y el desarrollo socioeconómico campogibraltareño".