Personal sanitario del Campo de Gibraltar (Cádiz) recibe formación en prevención de agresiones

Dos agentes de la Guardia Civil imparten un taller de prevención de agresiones a personal sanitario de Algeciras (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Profesionales del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, en la provincia de Cádiz y perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), están participando hasta el próximo mes de mayo en unos talleres de prevención y manejo de situaciones conflictivas en el entorno laboral. La actividad corre a cargo de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Área y la Guardia Civil cuyos agentes de la Comandancia de Algeciras imparten las sesiones.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del SAS, que pretende encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales al personal sanitario, como ha informado la Junta en una nota.

El primero de los talleres se ha llevado a cabo ya en el Centro de Salud Algeciras Centro y ha estado dirigido a agentes de salud pública de la Unidad Intercentros de Protección de la Salud de las Áreas Sanitarias del Campo de Gibraltar Este y Oeste.

En el transcurso del mismo, los asistentes han podido adquirir competencias teórico-prácticas en técnicas de autoprotección y defensa personal. Todo ello orientado a reducir la probabilidad de que se consuma una agresión, minimizando el daño físico y psicológico en caso de que esta se produzca y favoreciendo una respuesta segura y proporcional, en concordancia con lo establecido en el Plan de Prevención de Agresiones a Profesionales de la Salud.

Desde la Delegación Territorial de Sanidad se ha agradecido públicamente la colaboración de la Guardia Civil en el desarrollo de este tipo de iniciativas, así como la ayuda de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra las agresiones.

La Comisión Provincial contra las Agresiones a Profesionales de Centros Sanitarios, presidida por la delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Cádiz, Eva Pajares, ha insistido en la importancia de que el personal esté preparado ante un episodio violento.

Es por eso que el distrito, las distintas áreas de gestión sanitaria y los hospitales de la provincia de Cádiz fomentan a lo largo de año talleres, cursos, formaciones y simulacros relativos a prevenir las agresiones a su personal.