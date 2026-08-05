Adela del Moral ya da nombre a su colegio en Cádiz tras retirar el de Juan Carlos Aragón por sentencia de malos tratos

Fachada del colegio de Cádiz que ha pasado a denominarse Adela del Moral tras la polémica con el autor de carnaval, Juan Carlos Aragón. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

CÁDIZ 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El colegio Adela del Moral es ya una realidad en la ciudad de Cádiz al hacerse efectivo el cambio de nombre propuesto para este centro educativo, después de que se conociera una sentencia por malos tratos contra Juan Carlos Aragón, autor de carnaval que denominaba este espacio, propiciando que se retirase su nombre del mismo.

Tras llevarse a cabo los procedimientos administraciones pertinentes, se ha ejecutado el cambio físico del colegio en su fachada, donde ya aparece el de la corista gaditana, reconocida pionera del Carnaval que fue además profesora y directora del centro que ahora renombra.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba el pasado lunes 29 de junio la orden por la que se aprobada la nueva denominación para el colegio de educación infantil y primaria, que hasta entonces se conocía como Profesor Juan Carlos Aragón.

Una vez que se hizo pública en mayo pasado la sentencia en su contra por malos tratos a su ex pareja, el Ayuntamiento de Cádiz y el Consejo Escolar solicitaron formalmente el cambio de nombre de este centro escolar.

Además, el gobierno local decidió suspender un homenaje que se le iba a realizar en la puerta del Gran Teatro Falla, donde estaba prevista la colocación de una estrella a su nombre en el "paseo de la fama" de carnavaleros ilustres. En paralelo, la Asociación de Familias del Alumnado del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, el AFA Adela del Moral, pedía que se renombrara el centro para denominarlo como la corista, una de las mujeres más destacadas del Carnaval de Cádiz.

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, también había manifestado que estaba a favor de conceder esta nueva denominación para el centro tras saltar esta polémica. En declaraciones a la prensa a principios de junio, reconocía que "le gustaba" el nombre que el colegio tenía antes de llevar el del autor gaditano, que era "Andalucía", resolviendo que si Adela del Moral era "perfecto" para la comunidad educativa, para la Junta "también lo era".

La propuesta de cambio se materializó en el pleno municipal del 28 de mayo de 2026, donde los tres grupos municipales --PP, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana-- secundaron la medida, además de retirar los homenajes a Aragón, entre ellos la estrella que iba a colocarse en la puerta del teatro gaditano.