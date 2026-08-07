Desalojado el Tierra Astur del Vasco (Oviedo) por el incendio de una parrilla

Bomberos trabajando en el incendio de una sidrería en el centro comercial El Vasco de Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Oviedo han desalojado la sidrería Terra Astur del centro comercial de El Vasco tras el incendio de una de las parrillas del restaurante.

El suceso ocurrió pasadas las 13.00 horas de este viernes, y como medida de precaución, los bomberos vaciaron el local para atajar el fuego.

Según ha confirmado el área de Seguridad Ciudadana a Europa Press, no ha habido heridos. En el lugar permanecen varias patrullas de la Policía Local, ambulancias y varios camiones de bomberos.