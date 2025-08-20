Adelante acusa a la Junta de "maltratar" a los bomberos forestales con condiciones laborales "de vergüenza"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atendiendo a los medios en una manifestación de Bomberos en Cádiz. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado un debate serio para abordar, entre otras cuestiones, las condiciones laborales de la plantilla del Plan Infoca, al advertir que "hoy se están poniendo en peligro la vida" de estos trabajadores contra incendios forestales porque "se les está maltratando con unas condiciones laborales de vergüenza".

En declaraciones a los medios durante una concentración en Cádiz organizada por los sindicatos de bomberos, José Ignacio García ha afirmado que "el debate político de este verano en torno a los incendios ha dado vergüenza", afeando la actitud de políticos "de uno y de otro color" con este tema.

García ha achacado al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía que no atienda las peticiones de los bomberos, refiriéndose a la compra de unos camiones que "han costado una millonada y estén parados" porque "no funcionan para andar por el campo". "No hace falta ser un lince para saber que los vehículos que hay que comprar tienen que servir para andar por el campo", ha lamentado.

En ese sentido, ha hablado de la importancia de unos camiones adaptados a las circunstancias del terreno ya que "si las cosas se ponen jodidas de verdad, si pasa algo y hay que salir pitando y hay que evacuar".

El representante de Adelante ha recordado que estas circunstancias ya las expuso "hace meses" en el Parlamento, cuya respuesta del consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, fue "tú lo que quieres es que haya una tragedia". "Nosotros no queremos que haya una tragedia, pero es que ya ha habido tragedias, es que ya ha habido pérdida de vidas humanas en estos incendios en otras partes del Estado", ha respondido.

Así, se ha preguntado qué hay que esperar para actuar y si hay que aguardar a que ocurra algo así en Andalucía. Es por eso que ha pedido "abordar las cosas en serio" denunciando que lo que está haciendo el Gobierno andaluz es "maltratar a los bomberos forestales, como hace con todos los trabajadores públicos".

Por último, José Ignacio García ha reflexionado sobre el uso de los impuestos y la recaudación de los mismos, criticando a youtubers y "niños rata" por hablar de "lo malísimos que son los impuestos" y "no sirven". "Los ponía yo a apagar fuegos, a ver si eso les parece bien", ha aseverado.

Tal y como ha dicho, "los impuestos sirven para que cuando las cosas van mal, cuando las cosas se ponen realmente difíciles, haya personal bien pagado, bien equipado y bien formado, como son los bomberos del Infoca, para que nos salven la vida".

"Los impuestos sirven para salvar al pueblo. Lo que deberíamos es organizar un sistema de impuestos que fundiera a impuestos a los ricos y protegiera a la gente trabajadora. Los impuestos sirven para que esta gente que está aquí podamos llamarle héroes", ha manifestado, pidiendo dejar de hacer "demagogia" con este asunto y "hablar de verdad cómo se protege a la gente".