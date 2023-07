Adelante Andalucía defiende la ampliación del permiso de maternidad a un año y permisos de pre y postparto

CÁDIZ, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados, Teresa Rodríguez, ha presentado sus propuestas programáticas en materia de maternidad y que pasan por la ampliación del permiso de maternidad a un año, la creación de permisos preparto y postparto, atención domiciliaria a las madres y una prestación universal por maternidad, sea cual sea la situación laboral de las madres.

Tras una reunión con representantes de la Plataforma 'Petra', de maternidades feministas y que defiende la necesidad de la ampliación de los permisos de maternidad, Rodríguez ha recordado que "desde la Ley de Igualdad de Bibiana Aído, los permisos de paternidad se han ido ampliando desde los dos días a dos semanas y hasta las 16 semanas actuales".

"Nos parece bien que se hayan incrementado, pero lo cierto es que el permiso de maternidad no se toca desde 1989 y cualquier mujer que ha sido madre sabe que es una cantidad totalmente insuficiente", ha afirmado.

Por ello, Rodríguez ha afirmado que ven "posible aspirar a que, en una legislatura, se amplíe el permiso de maternidad a seis meses y luego a un año, como tienen ya las madres en Alemania". "No es ninguna locura y con eso lo que estaremos haciendo es facilitar la vida de las mujeres y facilitar de las criaturas", ha insistido.

La candidata de Adelante Andalucía ha explicado además que "en torno al 80% de las solicitudes de reducción de jornada y de excedencia la piden las mujeres para seguir cuidando a sus hijos después de los escasos cuatro meses de maternidad". Se dan los casos, además, "de mujeres que no disfrutan de estos permisos porque no están empleadas legalmente, porque están en la economía informal, porque no tienen un empleo durante el parto o, incluso, porque son despedidas durante el embarazo", ha añadido.

Así, ha explicado que Adelante propone en su programa electoral que "los permisos de maternidad sean universales, es decir, que todas las mujeres, sea cual sea su situación laboral, tengan derecho a percibir permisos de maternidad para poder cuidar a sus criaturas, porque es una labor social que están haciendo y es necesario que tengan un respaldo de la sociedad en forma de prestación".

Rodríguez ha defendido la necesidad de un permiso de preparto y postparto. "Hay muchas mujeres que salimos del hospital con una cesárea, una cirugía mayor y después se supone que llegamos a casa y ya estamos disfrutando de un permiso de maternidad y no es cierto", ha dicho antes de asegurar que "es necesario de un tiempo en el que la mujer se recupere de un proceso importante que es el parto, y por tanto defendemos la necesidad de un permiso de postparto y que las mujeres no tengamos que inventarnos enfermedades comunes como la lumbalgia o la ciática para no estar hasta el mismo día en el que parimos en los puestos de trabajo".

Por eso, Adelante Andalucía ha propuesto un permiso de preparto hasta la semana 36 y uno de postparto de 14 semanas después del parto para que, a partir de ahí, se disfrute del permiso de maternidad.

Finalmente, Rodríguez ha explicado su propuesta clara por los cuidados después del parto a las mujeres, "puesto que muchas mujeres tienen problemas luego por la cesárea o problemas de suelo pélvico que se tienen que tratar de forma privada". Por eso, "Adelante Andalucía apuesta por una atención domiciliaria a las familias, especialmente monomarentales, que después del parto se encuentran en casa con una criatura y que, por lo tanto, podrían tener una ayuda por parte del Estado, como ocurre en otros países de Europa desde los años 70", ha concluido.