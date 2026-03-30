Adelante Andalucía exige un mayor control en la hostelería durante Semana Santa para evitar casos de explotación laboral

Archivo - El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este lunes el "aumento de casos de explotación laboral y precariedad laboral que sufren los trabajadores del sector de la hostelería en periodos de alta actividad como la Semana Santa" y ha exigido un mayor control.

En declaraciones a los periodistas, García ha alertado del "aumento de prácticas laborales abusivas coincidiendo con estas fechas" y ha exigido a las administraciones públicas "un mayor control y medidas contundentes" para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.

"La Semana Santa es una fiesta muy especial para todos, pero no la podremos disfrutar si no es con derechos para todos, especialmente para los trabajadores de la hostelería", ha señalado García, que ha subrayado el fuerte impacto económico que estas celebraciones tienen en el sector pero ha advertido de que "no puede sustentarse en no cumplir con los derechos laborales".

En este sentido, el portavoz ha puesto el foco en el "elevado número de horas extraordinarias no remuneradas en Andalucía", que ha cifrado en "un 40% de horas extras que no se pagan, sobre todo en la hostelería, que es el sector donde esto ocurre más". También ha asegurado que existen "otras prácticas abusivas como la falta de contratos o el incumplimiento de convenios colectivos". "No puede haber contratos de explotación y mucho menos no puede haber gente trabajando sin contrato", ha incidido.

Ante esta situación, García ha hecho un llamamiento tanto al Gobierno central como al Gobierno andaluz para que "refuercen la vigilancia durante estas fechas y lleven a cabo medidas contundentes y de vigilancia para que no haya más casos de explotación laboral en la hostelería esta Semana Santa".

Asimismo, ha interpelado directamente al presidente de la Junta de Andalucía para que "esta semana que se va a ir paseando por toda Andalucía visitando cofradías, que cuando salga de esas cofradías y vaya a tomarse una cervecita al bar, también pregunte por las condiciones laborales de esos trabajadores".