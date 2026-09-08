Adelante Andalucía ve a 'Kichi' víctima de una "guerra judicial" plasmada en 20 denuncias que "han fracasado"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha trasladado este martes un mensaje de apoyo al que fuera alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', por la "guerra judicial" que, en su opinión, hay emprendida contra él y que se ha plasmado en unas "20 denuncias" que, en todos los casos, "han fracasado".

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, el portavoz de Adelante se ha pronunciado así al hilo del escrito de acusación que la Fiscalía Provincial de Cádiz ha presentado en el procedimiento abreviado contra el exalcalde 'Kichi' por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 contratado por el partido político al que pertenecía el entonces primer edil.

La Fiscalía pide para el exregidor gaditano una pena de 10.800 euros de multa por un presunto delito continuado de revelación de secretos, además de tres años de inhabilitación, y otros 15 años de inhabilitación para cualquier cargo electo local, autonómico, nacional o europeo por un supuesto delito continuado de prevaricación.

Además, la Fiscalía, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, también pide las mismas penas por los mismos delitos para dos concejales del entonces equipo de gobierno, para el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía en el momento de los hechos, y para un asesor del equipo de gobierno.

Al respecto de este asunto, José Ignacio García ha hablado de un "caso de 'lawfare' contra 'Kichi'", y ha subrayado que ya se han presentado "20 denuncias" contra el que fuera alcalde "y su equipo, y todas han fracasado", algo que, según ha aventurado, ocurrirá también con esta última.

El portavoz de Adelante ha subrayado que, en este caso, "ni 'Kichi' ni nadie de su equipo se ha llevado un solo euro", y ha defendido que el gobierno local del entonces alcalde planteó "una política municipal diferente", de forma que, en vez de "privatizar, lo que había que hacer era tener a gente que supiera cómo desprivatizar" servicios o volver a hacerlos públicos.

"En vez de coger y enchufar a cualquiera del partido, se dedicó el dinero a contratar expertos que nada tenían que ver" con la formación del alcalde "ni con la candidatura" por la que éste concurría, y, "de hecho", se contó con "gente que milita en otros partidos" y que supiera "cómo desprivatizar servicios", ha abundado.

"Evidentemente, esto es una guerra judicial contra 'Kichi' y contra su equipo que quiere mandarnos un mensaje, y es que ante las privatizaciones hay que callarse, y ser bueno y asumir lo que hay", ha considerado José Ignacio García antes de apostillar que en Adelante no se callan.

"Esto es un ejemplo más de esa guerra judicial contra todo el que no sea afín a los poderes económicos", ha añadido el portavoz de Adelante, que ha trasladado un mensaje de "cariño" hacia el exalcalde de Cádiz, y su confianza en que "va a salir bien" de este proceso, "igual" que ocurrió tras "las otras 20 denuncias que ha sufrido".

José Ignacio García ha concluido comentando que "tiene 'tela' que cuando un político de izquierda, cuando alguien asume un cargo público de izquierda y quiere hacer las cosas diferentes, lo que se encuentra es denuncia, denuncia, denuncia; hasta 20 denuncias" como van "contra 'Kichi'", ha lamentado antes de concluir augurando que "fracasarán en la 21".