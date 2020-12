Adelante Cádiz lamenta que el diputado de IU se salte la disciplina de voto para apoyar al PSOE en la Diputación

CÁDIZ, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial Adelante Cádiz ha lamentado que el diputado Hugo Palomares (IU) haya "roto la disciplina de voto diez minutos antes" de la votación de los presupuestos que el equipo de Gobierno de Diputación llevaba este miércoles al Pleno para su aprobación.

"No es la primera vez que nuestro compañero rompe la disciplina de voto pero, en una cuestión capital como son los presupuestos y el reparto de los mismos para los municipios de la provincia, su postura marca un antes y un después", ha asegurado en una nota Adelante Cádiz.

En este sentido, ha explicado que la abstención de Adelante a los presupuestos del PSOE había sido consensuada entre los diputados en una reunión ordinaria de trabajo y con el argumento, defendido por José María González --alcalde de Cádiz--, de "permitir que salgan adelante por la necesidad y urgencia de unos presupuestos que, sin duda, aliviarán a muchos de los vecinos, y que facilitarán un poco a los pueblos el hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19, pero no de apoyarlos".

"No nos sentimos parte, al no haber habido un proceso real y una voluntad de hacer participar a todos los grupos provinciales, y por persistir con una senda de continuismo y no de cambios reales de políticas que permitan mejorar de verdad la vida de la gente", fue la argumentación del alcalde gaditano, según ha señalado Adelante Cádiz.

En este sentido, ha explicado que "diez minutos antes del debate del punto, de manera unilateral y por redes sociales internas, Palomares ha informado al resto de compañeros su intención de votar favorablemente al PSOE, sin que su voto fuera incluso necesario para que estas cuentas salieran aprobadas, y coincidiendo con el voto favorable de su compañera del grupo provincial de IU, Carmen Álvarez".

"Ni siquiera nos lo ha dicho personalmente y de manera argumentada, lo que nos hace preguntarnos entonces, qué tipo de pacto ha alcanzado IU con el PSOE. Esperamos que este voto favorable sin sentido no suponga un tipo de prebenda con el Gobierno de la Diputación", ha añadido.

En este sentido, desde Adelante Cádiz ha instado a Palomares a "que haga un ejercicio de reflexión y piense en qué grupo está, si en el de IU o en el de Adelante" y ha recordado que "precisamente el Pacto Antitransfuguismo recoge como uno de los supuestos motivos de expulsión, la ruptura de la disciplina de voto, que no es la primera". Así, ha anunciado que estudiarán "todas las opciones para restablecer la disciplina de voto en el grupo".