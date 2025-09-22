Afecciones de tráfico en la N-340 hasta el 17 de octubre por las obras del acceso sur al puerto de Algeciras

Mapa de afecciones de tráfico por las obras del acceso sur al puerto de Algeciras (Cádiz) - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de duplicación de la carretera N-350 y de acceso sur al puerto Bahía de Algeciras, en las carreteras N-350, N-340 y A-7 en la provincia de Cádiz, lo que va a provocar diversas restricciones de tráfico en la N-340 desde este martes 23 de septiembre y hasta el próximo 17 de octubre.

Estas actuaciones cuentan con un presupuesto vigente de 50,312 millones de euros (IVA incluido), financiadas con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como ha informado el Ministerio en una nota.

De esta manera, se ha detallado que con motivo de la ejecución de la capa de suelocemento que constituye la base del firme del eje 1 del tramo, se restringirá el tráfico del carril derecho de la calzada de la N-340 en sentido Algeciras, entre los kilómetros 101 y 102, permitiendo la circulación de los vehículos que transportan el material desde la planta de fabricación hasta el lugar del extendido.

Debido a esto se producirán varias afectaciones al tráfico. La primera será desde el martes 23 de septiembre a partir de las 09,00 horas hasta el viernes 26 de septiembre a las 13,00 horas.

Las restricciones continuarán desde el lunes 29 de septiembre, a partir de las 09,00 horas, hasta el viernes 3 de octubre a las 13,00 horas; desde el lunes 6 de octubre a partir de las 09,00 horas hasta el viernes 10 de octubre a las 13,00 horas; y desde el martes 14 de octubre a partir de las 09,00 horas hasta el viernes 17 de octubre a las 13,00 horas.