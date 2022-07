Agentes de la Policía Local de El Puerto (Cádiz) intervienen una gran cantidad de prendas falsificadas

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz), de servicio en Valdelagrana, han intervenido una importante cantidad de prendas falsificadas, las cuales fueron localizadas en el interior de una furgoneta.

Según ha señalado el Ayuntamiento en una nota, la cantidad resulta ser tan importante que aún se están realizando las diligencias judiciales y el cómputo del decomiso.

Estos hechos ocurrieron en el Paseo Marítimo, mientras los agentes realizaban funciones de vigilancia ordinaria, cuando observaron cómo un grupo de tres personas iniciaron la descarga de una furgoneta para instalar sus puestos de venta, los cuales luego se constató que carecían además de la debida licencia administrativa.

Así, en la tarde del martes se intervinieron 105 prendas de interior, 135 camisetas deportivas, 42 pantalones deportivos cortos, 12 pares de calcetines y 37 manojos de pulseras, y en la del miércoles se intervino una furgoneta llena de ropa y zapatos, con una cantidad de prendas aún mayor que la tarde anterior, según ha señalado el Ayuntamiento, que ha indicado que además se ha detectado la falsificación de conocidas marcas, lo que supone un fraude para el consumidor y para la marca registrada.

Desde la Policía Local se ha recordado la importancia de no colaborar en la compra de este tipo de productos, los cuales no están sometidos a ningún control de calidad, y huir de aquellas 'gangas' que incluso pueden acarrear problemas para la salud, tales como alergias o reacciones adversas de la piel al no contar con las pruebas textiles de idoneidad reglamentadas por ley.