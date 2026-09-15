Agentes de la Policía Nacional de Cádiz salvan la vida de un hombre en la frontera de Gibraltar

Archivo - Vecinos de la Línea pasan a Gibraltar en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han salvado la vida de un hombre que se encontraba tenido en el suelo en las inmediaciones de la frontera con Gibraltar con una respiración "agonizante", realizándole las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Dos ciudadanas del Peñón fueron las que requirieron la ayuda de los agentes ante el estado que presentaba la víctima, como ha señalado la Policía en una nota.

Los tres agentes acudieron inmediatamente al lugar y, tras comprobar el estado del hombre, solicitaron de manera urgente la presencia de los servicios médicos.

Ante la gravedad de la situación, y con el objetivo de mantener las constantes vitales del afectado hasta la llegada de los sanitarios, los agentes iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que fueron realizadas de forma ininterrumpida durante varios minutos, hasta la llegada de los servicios médicos. Estos se hicieron cargo del hombre y continuaron con la asistencia sanitaria, consiguiendo posteriormente estabilizar su estado.

La Policía ha destacado la actuación "rápida y coordinada" de los agentes, que resultó "determinante" para proporcionar una primera asistencia al afectado y mantener sus constantes vitales durante los minutos previos a la intervención de los sanitarios.

Así, ha subrayado la importancia de actuar con rapidez ante situaciones de emergencia y ha recordado que la activación inmediata de los servicios sanitarios, junto con la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar cuando sean necesarias, puede resultar fundamental para mantener con vida a una persona hasta la llegada de los servicios médicos.