Agotadas las entradas vendidas por Internet para la fase clasificatoria del Concurso de Carnaval del Falla en Cádiz

Actualizado 15/01/2019 12:25:46 CET

CÁDIZ, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para la fase clasificatoria del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) 2019 puestas a la venta por Internet desde las 10,00 horas ya se han agotado. Por su parte, en taquilla aún quedan entradas para todas la sesiones, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Del total de las entradas puestas a la venta, el 60 por ciento se está vendiendo en las taquillas puestas en el Baluarte de la Candelaria, mientras que el resto, el 40 por ciento, ha salido por Internet y se ha agotado en menos de dos horas.

De forma paralela, los boletos con descuentos para personas con problemas auditivos para las que se han reservado 22 butacas y las personas mayores de 65 años se han puesto a la venta también este martes en las taquillas del Gran Teatro Falla a partir de las 10,00 horas, mientras que las entradas destinadas a personas con movilidad reducida y diversidad funcional se pondrán adquirir el miércoles 16 de enero, a partir de las 10,00, en las taquillas del Gran Teatro Falla.

Se pueden adquirir hasta dos entradas por personas. Estas entradas son nominativas y no se permite la entrada al Concurso de aquellos que no tengan su nombre en la entrada. Además, no se admiten cambios ni devoluciones.