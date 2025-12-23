Agredido un celador del centro de salud de Rota (Cádiz) por un usuario que además provocó destrozos en la unidad

Centro de Salud de Rota. - CSIF

ROTA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones ante un episodio violento sufrido por un celador conductor del Centro de Salud de Rota, que ejerciendo su labor en el Servicio de Atención al Ciudadano fue agredido por un usuario que también provocó destrozos en la unidad.

En una nota, la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad y la Dirección del Área Sanitaria han lamentado lo sucedido y han mostrado todo su apoyo a este profesional, recordando, una vez más, que la responsabilidad de estos hechos recae únicamente en los agresores. Además, ha convocado una concentración este martes a las 14 horas de repulsa en la puerta del centro de salud.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha recordado que cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del 'profesional guía'; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

Además, el pasado noviembre comenzó su andadura el Observatorio de Agresiones, un órgano asesor que facilitará analizar el fenómeno de la violencia física y verbal, su evolución y participar en los procesos de evaluación de los resultados de las políticas que se desarrollen para prevenir, detectar y actuar de forma eficaz ante este tipo de violencia.

Cádiz cuenta además con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales, ha recordado la Junta.