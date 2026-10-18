El alcalde de Algeciras (Cádiz) anuncia la reapertura de cementerios tras no sufrir incidencias por las fuertes lluvias

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce interviene en la inauguración del Foro. A 29 de enero de 2025 en Algeciras, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha informado este domingo que los cementerios municipales han vuelto a reabrir sus puertas tras comprobar que ambos recintos no han sufrido incidencias tras la fuerte tromba de agua caída sobre Algeciras a primeras horas de esta mañana.

El primer edil también ha indicado que los servicios operativos continúan trabajando para restablecer la normalidad en la Acera de la Marina, una de las zonas más afectadas por la intensa lluvia, según ha recogido el Consistorio en una nota.

No obstante, Landaluce mantiene el llamamiento a la prudencia de la ciudadanía, ya que por el momento se mantienen activas las alertas amarillas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en previsión de lluvias y tormentas con aparato eléctrico.

La primera autoridad municipal, que sigue de cerca el desarrollo de la situación, ha vuelto a agradecer el trabajo de los servicios municipales que desde primeras horas de la mañana de este domingo están trabajando de manera intensa, gratitud que ha hecho extensiva tanto al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz como a la Policía Nacional, que están actuando en aquellos puntos en los que están siendo requeridos.

Por último, el alcalde ha insistido en los mensajes de tranquiidad y prudencia lanzados esta mañana a la ciudadanía de Algeciras, donde se mantiene activo el Plan de Emergencia Municipal en su fase 1, y así seguirá mientras continúe la inestabilidad meteorológica.