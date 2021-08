El alcalde de Algeciras replica al PSOE que los plazos del Centro Paco de Lucía serán "ampliados"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha reclamado al viceportavoz municipal del PSOE, Fernando Silva, "que deje de hacer demagogia y de lanzar bulos para confundir a la ciudadanía con un tema tan importante como es la construcción del Centro de Interpretación Paco de Lucía". El primer edil ha recalcado que este equipamiento "será construido, mal que le pese a los dirigentes socialistas, y se convertirá en un orgullo y una seña de identidad más de Algeciras".

La primera autoridad municipal recuerda que "estamos ante un proyecto muy complejo por lo que representan la figura, el legado y la memoria del más grande guitarrista de todos los tiempos, y ya comenzó su andadura con retrasos generados por la mala gestión de la Junta de Andalucía en su etapa socialista".

"Hablamos de un camino muy largo que hemos recorrido siempre de la mano de la familia de Paco de Lucía, de los arquitectos que ganaron el concurso para redactar el proyecto, y de los técnicos municipales. Seguimos salvando escollos porque como equipo de Gobierno estamos plenamente convencidos de que la construcción y apertura de este centro supondrá un antes y un después en la historia de Algeciras, no solo en el plano cultural sino también en el de la promoción turística", subraya Landaluce.

Por ello, el regidor exige a Silva que "deje de lanzar infundios, se informe primero y si es posible, aunque no lo creo, que por una vez reme en la misma dirección que nosotros, y no lo creo porque estos señores no se alegran de nada que sea bueno para Algeciras. Estos señores no colaboran en nada con nuestra ciudad tanto desde las instituciones que gobiernan como en las que en su momento gobernaron, y en el caso del legado de Paco de Lucía su comportamiento ha sido absolutamente vergonzoso".

"Los plazos serán ampliados, previsiblemente, y contaremos finalmente con un recurso de primera magnitud que invierte más en cultura que otras ciudades, gobernadas por socialistas y que recibieron de la Junta socialista más dinero que Algeciras para la construcción de este tipo de equipamiento".