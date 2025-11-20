Alcalde de Arcos (Cádiz) garantiza la "estabilidad" de su gobierno tras "crisis interna" en Airpo por salida dos ediles

El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez (PP), en una rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE ARCOS

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez (PP), ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía respecto a la gobernabilidad del municipio, garantizando que la salida de dos concejales de Alternativa Independiente Progresistas de Arcos de la Frontera (Aipro), partido que con el que gobierna en coalición, es "una crisis interna" de esta formación y "no afectará" a su ejecutivo municipal.

Así lo ha manifestado el alcalde en rueda de prensa varios días después de que se conociera la decisión de Fran Pérez y Manoli Soto de abandonar el grupo municipal de Airpo para pasar a ser concejales no adscritos del Ayuntamiento de Arcos.

"Nos encontramos ante una crisis interna de uno de los partidos políticos que forman el Gobierno de Arcos de la Frontera", ha subrayado Miguel Rodríguez, quien ha avanzado que desde su grupo están "aún en conversaciones" para establecer la nueva configuración de su Gobierno, asumiendo que "algunos cambios se tienen que producir dadas las nuevas circunstancias" pero que estos serán "leves" y "para nada van a afectar a la estabilidad del Gobierno actual".

El alcalde ha explicado que las relaciones entre los 12 concejales del gobierno son "bastante fluidas" y "de colaboración", añadiendo que "no tenemos ningún tipo de problema a la hora de continuar gobernando con toda la normalidad del mundo".

"Este gobierno va a continuar con muchísima fuerza, con fortaleza y con ilusión para mejorar nuestro pueblo día a día", ha manifestado.

En las pasadas elecciones de mayo de 2023 el PP obtuvo nueve de los 21 concejales del Ayuntamiento de Arcos, por lo que llegó a un pacto de gobierno con Aipro, con tres representantes, para alcanzar la mayoría necesaria. El resto de la corporación se completa con ocho ediles del PSOE y uno de IU.

El 12 de noviembre, Fran Pérez y Manoli Soto anunciaron que pasaban a ser concejales no adscritos del Ayuntamiento por "discrepancias internas" con la dirección de Aipro, dejando a esta formación con un único representante en la corporación y en el gobierno local. Ambos ediles, con responsabilidades hasta ese momento en el gobierno de Arcos al llevar varias delegaciones municipales, se mostraron entonces abiertos a seguir formando parte del ejecutivo local, lanzándole un órdago al alcalde para que siguiera contando con ellos.

"Nuestra intención es seguir trabajando por Arcos de la Frontera como hasta ahora hemos estado haciendo", manifestaba Fran Pérez, quien señalaba que la decisión tomada había sido "muy dolorosa" y "muy meditada" y que "en esta vida hay que tomar ciertas decisiones para en este caso encontrar el camino correcto".

Desde Aipro lamentaron la decisión "unilateral" tomada por sus dos concejales, considerándolo "una mala noticia" para la "estabilidad" y la gobernabilidad de la localidad. "Ningún motivo político puede, en este caso, llevar a abandonar un grupo municipal, unas siglas políticas", lamentaba en una comparecencia Manuel Erdozain, secretario general de Aipro.