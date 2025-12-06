Alcalde de Cádiz subraya que la Constitución garantiza democracia y libertades y llama a los jóvenes a "mirar al futuro"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en los actos conmemorativos de la Constitución Española en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado este 6 de diciembre que la Constitución "fue fruto de un acuerdo que abrió las puertas a la convivencia, a la democracia y a las libertades que hoy disfrutamos", y ha dedicado unas palabras a la juventud, "porque queremos mirar al futuro y al porvenir, y en ese porvenir nuestros jóvenes tienen un papel esencial", ha indicado.

Así lo ha asegurado durante los actos en conmemoración de la Constitución Española en la ciudad de Cádiz, que han comenzando con unas palabras protagonizadas por una estudiante gaditana, Luna Catalán, en la Plaza de la Constitución y la colocación de una corona de laurel bajo la escultura que simboliza la Carta Magna.

Acompañados por representantes de las instituciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y de la sociedad civil, se ha llevado a cabo el izado de la bandera de España en la Plaza de Sevilla mientras sonaban los sones de la Unidad de Música del Tercio Sur de Infantería de Marina.