El alcalde de La Línea hace balance positivo el primer mes sin Verja con "más fluidez" en el tráfico con Gibraltar

Archivo - Operarios trabajando en la retirada de la Verja de Gibraltar. A 15 de julio de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha hecho balance del primer mes transcurrido desde el derribo de la Verja con Gibraltar el pasado 15 de julio, señalando que, tras superar los "desajustes" iniciales de tráfico, al coincidir este acontecimiento con la feria en su municipio, y salvar algunos problemas burocráticos en el transporte de mercancías, la movilidad en la frontera transcurre "con más fluidez", además de apuntar a una mayor presencia de gibraltareños consumiendo en la ciudad.

En declaraciones a Europa Press, Franco ha explicado que las dos primeras semanas tras el desmontaje de la Verja estuvieron condicionadas por una "distorsión de tráfico" en los accesos, provocada por el montaje del recinto ferial en las inmediaciones del vial por el que giran los vehículos que salen del Peñón.

No obstante, ha precisado que a partir del 29 de julio, una vez retiradas las instalaciones de la fiesta local, la circulación "está funcionando con más fluidez".

Asimismo, se ha referido a los inconvenientes surgidos al implantarse por primera vez los nuevos requisitos documentales para el acceso de mercancías a Gibraltar, una traba "burocrática" que ha afectado a los transitarios durante las primeras jornadas, aunque el alcalde ha aclarado que "ya se ha despejado y solventado".

En cuanto a cómo se refleja en La Línea la desaparición de la frontera física, Juan Franco ha trasladado que están viviendo un verano "bastante bueno" en lo que se refiere a la afluencia de público, con hoteles que están "prácticamente con un 100% de ocupación" y que en general está yendo todo "bastante bien".

En este sentido, ha advertido que el mes de agosto es "un tanto engañoso" debido al periodo vacacional y a la afluencia de "curiosos" que puedan estar llegando para ver sobre el terreno la nueva configuración del paso hacia Gibraltar.

"Estoy seguro que los efectos en cuanto a repercusión directa lo vamos a tener claro a partir de septiembre", ha aserverado, ahí será cuando se tendrá "la foto de la realidad" una vez restablecida la rutina laboral y el tránsito comercial habitual.

Tal y como ha avanzado, a partir de septiembre el Ayuntamiento se va a empezar a hacer hincapié en "ciertas cuestiones que no están bien resueltas", apuntado a los problemas burocráticos ya mencionados, sobre los que ha aclarado que "parece ser que está en vías de solución", la situación de los desempleados nacionales que trabajan en el Peñón, las pensiones de los trabajadores transfronterizos o el seguimiento ambiental de rellenos urbanísticos como el proyecto Eastside en Gibraltar.

COMISIÓN DE TRABAJO Y ACCESOS.

De igual modo, Franco ha remarcado la importancia de activar un grupo de trabajo en el que se sentarían los gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar, junto al Ayuntamiento de La Línea, con el fin de abordar de manera coordinada los problemas de movilidad e infraestructuras.

Entre los contactos previstos por el alcalde está también una reunión con la Agencia Tributaria, titular de los suelos por donde transcurre el vial de acceso a Gibraltar, para estudiar formulas de ampliación y optimización de la red viaria.

Pese a las cuestiones aún por resolver, Franco ha asegurado en este mes sin la Verja todo se ha desarrollado "bien" por el momento y que "la alternativa es infinitamente peor", por lo que ha abogado por continuar trabajando de forma gradual para consolidar "una cierta normalidad".