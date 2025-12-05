El alcalde de El Puerto (Cádiz) anuncia que los presupuestos municipales para 2026 irán a Pleno el próximo miércoles

Germán Beardo, alcalde de El Puerto. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha anunciado este viernes que la Junta de Gobierno Local ha aprobado los Presupuestos Municipales para 2026, que ascienden a 113.273.523 euros, lo que supone once millones más que el presupuesto vigente.

En una nota, el alcalde ha subrayado que las inversiones reales previstas para 2026 crecen un 36,83% respecto a 2024, "consolidando el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los servicios públicos, la modernización de la ciudad y la ejecución de proyectos estratégicos que transforman la vida diaria de los portuenses".

"Gracias a la optimización de la recaudación y a la cancelación total de la deuda financiera y con proveedores, El Puerto se convierte en el único municipio de la provincia capaz de bajar impuestos mientras incrementa la inversión, lo que demuestra la solidez y la eficiencia de la gestión municipal", ha afirmado.

Una vez aprobados por la Junta de Gobierno Local, los presupuestos serán sometidos a votación en el Pleno Municipal, que se celebrará en sesión extraordinaria el próximo miércoles 10 de diciembre a las 10,30 horas.

Según Beardo, estas cuentas representan la consolidación de una etapa de crecimiento y transformación para la ciudad, con pilares fundamentales que se concretan en tres prioridades que ha definido como 'Nuestra gente. Cumpliendo el compromiso con los portuenses', 'Más Inversión en los barrios' y 'Seguir haciendo grande El Puerto'.

Así, el alcalde ha explicado que el centro de la gestión "sigue siendo el portuense, por lo que el objetivo es garantizar que cada vez más ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y que los mayores reciban la atención que necesitan". Al mismo tiempo, ha asegurado que se mantendrán servicios esenciales como los autobuses gratuitos y la bonificación del 50% para el mantenimiento del cementerio.

Igualmente, ha explicado que este presupuesto refuerza la atención a los barrios con una inversión de 21 millones de euros destinada a mejorar la iluminación, el mantenimiento de las vías públicas, los parques y jardines, la señalización, así como la conservación de playas y pinares.

Asimismo, ha señalado que se apuesta por seguir haciendo grande El Puerto, destacando la finalización de la segunda pasarela peatonal y del Estadio de Rugby, así como la continuación de las reformas en El Cuvillo y la Ciudad Deportiva o el inicio de las obras del Puente, "iniciativas que transformarán la infraestructura y los espacios urbanos de la ciudad".

Todo ello, ha subrayado, "se llevará a cabo bajando los impuestos, demostrando que es posible aumentar la inversión pública manteniendo una gestión fiscal responsable y eficiente", ha concluido.