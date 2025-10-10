El alcalde de El Puerto (Cádiz) baja el IBI en un 2,5%, bonifica la construcción de VPO y elimina tasas para oposiciones

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha aprobado este viernes la propuesta del alcalde, Germán Beardo, y el qeuipo de gobierno de modificar las ordenanzas fiscales, lo que permitirá la bajada del IBI en un 2,5% a partir del 1 de enero de 2026. Igualmente, se han aprobado bonificaciones para impulsar la construcción de VPO y eliminación de tasas en oposiciones y trámites digitales.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, la reducción se aplicará de forma automática en todos los recibos, sin necesidad de solicitud previa por parte de los contribuyentes. Además, el alcalde ha destacado que con esta medida "cumple su compromiso de bajar los impuestos a todos los portuenses", situando el IBI municipal "entre los más bajos de la provincia y consolidando así la tendencia de estabilidad y congelación fiscal mantenida en los últimos ejercicios".

"Esta bajada del IBI es fruto de una gestión económica rigurosa y responsable. Con deuda cero, los portuenses recuperan el fruto de su esfuerzo en forma de impuestos más bajos y más recursos para la ciudad", ha afirmado Germán Beardo.

Tomando como referencia el recibo medio de IBI más generalizado en El Puerto, que actualmente es de 638,57 euro, la reducción del 2,5% aprobada por el Ayuntamiento supondrá un ahorro de 15,97 euro por contribuyente. En este sentido, ha añadido que si se tiene en cuenta la evolución del IPC desde 2016, el recibo medio debería situarse en 814,18 euro, por lo que la bajada aprobada representa un ahorro real de 191,58 euro respecto al poder adquisitivo, equivalente a una reducción del 23,53% frente al aumento que habría sufrido solo por el IPC.

El alcalde ha incidido en que esta medida ha sido posible gracias a la cancelación total de la deuda municipal y la eliminación de los intereses millonarios que "durante años lastraron las cuentas públicas". "Con deuda cero, El Puerto vuelve a tener capacidad de inversión y puede destinar los recursos donde deben estar: en el bolsillo de los portuenses para mejorar su calidad de vida y seguir haciendo de nuestra ciudad un lugar atractivo para vivir e invertir", ha añadido.

Por otra parte, también se ha aprobado la modificación de la Ordenanza Fiscal número 6, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con el objetivo de impulsar la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

El nuevo texto establece que el pago del ICIO se abonará al inicio de las obras, evitando así que los inversores tengan que adelantar el dinero, y contará con una bonificación del 95% para las promociones de VPO, incentivando así a promotores e inversores a desarrollar vivienda asequible en la ciudad.

Igualmente, se ha aprobado la eliminación de la tarifa de los Derechos de Examen para cualquier puesto de la Oferta Pública Municipal, con el objetivo de que participar en una oposición no suponga un coste económico para nadie. Esta medida busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, eliminando barreras económicas y facilitando que cualquier portuense, con independencia de su situación, pueda optar a un puesto en la Administración local, h señalado el Ayuntamiento.

Por último, se ha aprobado también eliminar las tasas en todos los procedimientos automatizados, de modo que solo se abonará tasa cuando sea necesaria la intervención de un empleado público. Esta medida, que nace del avance de la Administración Electrónica, representa un "salto cualitativo" en la modernización del Ayuntamiento, al reducir la burocracia, simplificar los trámites y facilitar la relación de los ciudadanos con la administración, además de suponer un ahorro directo para los vecinos y empresas, ha concluido.