El alcalde de San Roque (Cádiz) reclama a APBA y a Costas la regeneración de las playas de la Bahía y de Sotogrande

Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha expresado su "preocupación" ante el deterioro de "la lámina de arena" en buena parte del litoral sanroqueño, sobre todo de cara a la temporada de verano, por lo que ha reclamado a la Autoridad Portuaria (APBA) que "esté vigilante y aporte la arena necesaria" en las playas de Guadarranque, Puente Mayorga y Campamento, al ser el ámbito de su competencia. De la misma manera, ha pedido a la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente que utilice arena sobrante de la desembocadura del río Guadiaro para recuperar la playa de Sotogrande.

El alcalde ha señalado que para conseguir el objetivo de incrementar el empleo generado por el sector servicios en los meses de verano, es necesario que las playas de San Roque se encuentren en estado óptimo. Sin embargo, en el litoral de la Bahía de Algeciras se ha constatado una importante pérdida de arena en los últimos años, que este invierno se ha incrementado con los temporales de enero y febrero, ha explicado.

Así, Ruiz Boix ha pedido a la APBA "que este vigilante y aporte la arena necesaria" para el buen estado de las playas de Guadarranque, Puente Mayorga y Campamento, tres playas urbanas con gran número de visitantes cada verano. "Queremos que el presidente de la APBA se ocupe y preocupe", ha añadido.

En cuanto a Sotogrande, ha recordado que hay que "mantener la vigilancia" ante la posibilidad de cierre de la bocana del río Guadiaro, si bien los temporales la han ensanchado considerablemente. Para Ruiz Boix en dicha zona "hay arena suficiente para realizar el aporte que permita a los bañistas disfrutar de la playa de Sotogrande y, al mismo tiempo, dar seguridad a las viviendas más próximas a esa parte del litoral"

Finalmente, el alcalde ha apuntado que estas actuaciones deben realizarse antes de finalizar el mes de mayo, de manera que no coincida con la temporada de baños.