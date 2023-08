Alcalde de Vejer (Cádiz) solicita una reunión "urgente" con Salud por la presencia del mosquito del Virus del Nilo

VEJER (CÁDIZ), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vejer, Antonio González (PSOE), ha solicitado una reunión "urgente" con la Delegación Territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz ante presencia del mosquito del Virus del Nilo en este municipio, como confirmó este pasado lunes la Junta de Andalucía.

González ha expresado "su preocupación y malestar" por esta noticia que ha sido conocida, según ha afirmado, "a través de los medios de comunicación".

Tras conocer esta información, el Ayuntamiento ha explicado en una nota que el primer edil ha buscado "activamente" establecer comunicación con la Delegación Territorial de Salud, con el propósito de hablar con su delegada, Eva Pajares, y obtener información detallada sobre las zonas donde se ha detectado la presencia de estos insectos, para así llevar a cabo actuaciones por parte del Ayuntamiento y establecer recomendaciones para la población.

"Lamentablemente, la respuesta obtenida no ha estado a la altura de las circunstancias, ya que, desde esta administración, se insta al ayuntamiento a solicitar por registro dicha llamada informativa con la delegada", ha criticado el alcalde, quien ha considerado "incomprensible" que en un tema como este "y con los antecedentes que tenemos en nuestro municipio, donde por desgracia han fallecido incluso vecinos, no obtengamos una respuesta inmediata".

El alcalde ha subrayado que la salud de sus vecinos "no entiende de colores políticos" y que no entiende "esta deslealtad" de la Junta de Andalucía por no comunicarse con ellos como administración más cercana a la ciudadanía.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Vejer ha solicitado "con urgencia" la convocatoria de una reunión con la delegada territorial de salud, Eva Pajares, y ha propuesto que se cree una mesa de trabajo que reúna a expertos en salud pública, representantes del Ayuntamiento y otras partes interesadas, con el objetivo de implementar "acciones concretas para abordar esta problemática" y proporcionar información "clara y precisa" a la población vejeriega.

El último informe de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo, relativo a las capturas realizadas entre el 7 y el 11 de agosto, ha revelado un aumento significativo en la densidad poblacional de hembras de mosquitos potencialmente transmisoras del Virus del Nilo Occidental. Esta situación se ha clasificado como Grado IV en Barbate, con más de 1.000 mosquitos, y como Grado II en Vejer, con una cifra que oscila entre 100 y 500 mosquitos.